США потребовали глобально реформировать ВАДА из-за решения по России

Американское антидопинговое агентство (USADA) в связи с восстановлением РУСАДА в правах призвало к глобальному реформированию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), говорится в сообщении USADA.

«Спортсмены мира хотят, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) держался подальше от ВАДА. Они хотят видеть ВАДА с авторитетом, силой применять санкции, решимостью сделать спорт чистым и восстанавливать доверие миллиардов болельщиков и спортсменов во всем мире», – передает РИА «Н овости» слова главы USADA Трэвиса Тайгарта.

Он заявил, что работа эта должна начаться немедленно – и уже начинается. По его словам, для начала необходимо реформировать ВАДА и наделить его «полномочиями по регулированию».

Напомним, в четверг исполком ВАДА проголосовал за восстановление РУСАДА. Российское антидопинговое агентство может быть отстранено повторно, если до конца года оно не предоставит ВАДА доступа к данным московской лаборатории.

США были категорически против восстановления РУСАДА в правах.