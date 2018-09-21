Нападение на детсад совершено в Нью-Йорке

В Нью-Йорке 52-летняя женщина совершила нападение в круглосуточном детском саду в районе Куинс; пострадали пять человек, в том числе трое детей, сообщает полиция города.

Нападение было совершено около 4.00 по местному времени (11.00 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.

Ножевые ранения получили по меньшей мере пять человек, в том числе трое детей. Отмечается, что один ребенок серьезно пострадал. Всем раненным оказывается медицинская помощь.

Нападавшая задержана; она успела нанести себе несколько ранений.

Полиция начала расследование инцидента.

Ранее в пятницу сообщалось, что в США ребенок пострадал во время стрельбы на поминках.

До этого, в четверг, американка устроила стрельбу на аптечном складе в Мэриленде. Погибли несколько человек, нападавшую застрелили.