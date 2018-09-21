Ребенок пострадал во время стрельбы на поминках в США

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21 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 09:40  |  vz.ru
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Почему отличник российской экономики «снизил успеваемость»

Сельское хозяйство перестало быть драйвером роста российской экономики Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Сельское хозяйство в последние годы показывало прекрасный рост. Во многом благодаря именно его успехам российская экономика выдержала все свалившиеся на нее проблемы – и санкции, и обвал нефтяных цен. Однако август стал точкой отсчета новой реальности – АПК ушел в минус. Что вернет его на путь роста? Подробности...
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Должен ли был Асад извиниться перед Путиным

Владимир Путин и Башар Асад за последние три года встречались пять разФото: Kremlin Pool/Zuma/ТАСС
Соболезнования по поводу гибели российского Ил-20 немедленно выразили даже западные страны, а вот президент Сирии с этим явно не торопился. Стоит ли упрекать в этом Башара Асада, нужно ли требовать от него еще и извинений – и есть ли тайный смысл в ответной реакции Москвы? Подробности...
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Кто стоит за межнациональным конфликтом в Кабардино-Балкарии

Многие наблюдатели сходятся во мнении, что беспорядки в Кабардино-Балкарии стали результатом действий провокаторовФото: кадр из видео
В Кабардино-Балкарии произошел самый крупный межнациональный конфликт за последние годы. Порядок удалось навести с помощью бойцов Росгвардии и стрельбы в воздух. Поводом для беспорядков стала 310-летняя годовщина победы в Канжальской битве, взгляды на которую у кабардинцев и балкарцев разнятся. Как и кем были спровоцированы волнения? Подробности...
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Украина встала на путь тотального геноцида русского языка

Украинская интеллигенция называет русский «языком попсы и блатняка»Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Львовский областной совет принял решение о моратории на «публичное использование русскоязычного культурного продукта» на территории региона. То есть на Львовщине теперь официально нельзя петь по-русски или читать вслух русские стихи. Инициатива вызвала недоумение даже у националистов. Но удивляться тут нечему – и вот почему.  Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Меркель больше не канцлер всех немцев

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Единственный политик из всех немецких – глава политического сыска Ганс-Георг Маасен – посмел публично усомниться в правдивости мадам Меркель. И понеслось. Если вы думаете про поздний брежневизм, то я про ранний сталинизм. Подробности...

Государством тоже надо уметь пользоваться

Сергей Лукьяненко, писатель
Поскольку выборы мэра завершились, надеюсь, меня не станут упрекать, что я «топлю за Собянина». Нет, в данном случае я «за Егоровну». И за то, чтобы каждый умел получать от государства все то, что можно получить. В любом возрасте. Подробности...
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Скандал в Приморье пошел на пользу и обществу, и государству

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Государство за последние годы затратило колоссальные усилия на очищение репутации отечественной избирательной системы. В результате в обществе стало складываться новое восприятие российских выборов. Подробности...
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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        • Разразится религиозная война

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          Ребенок пострадал во время стрельбы на поминках в США

          21 сентября 2018, 09:11

          Текст: Анна Инсарова

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          Поминки в городе Сиракьюс в штате Нью-Йорк закончились стрельбой, пострадали пять человек, сообщил шеф местной полиции Фрэнк Фоулер.

          Стрельба началась в доме скончавшегося утром 81-летнего мужчины. Вечером его родственники собрались, чтобы отдать ему дань памяти, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNY Central.

          После инцидента Фоулер выступил перед журналистами. «У нас всего пятеро пострадавших, их возраст от восьми до 35 лет», – сказал полицейский.

          По его словам, пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

          Журналисты отметили, что у дома – репутация места, связанного с одной из бандитских группировок. Но полицейский отказался это комментировать.

          Он также не стал пояснять, действительно ли свидетели сообщали о двух или трех стрелявших рядом с домом.

          В четверг американка устроила стрельбу на аптечном складе в Мэриленде. Погибли несколько человек.

          В начале сентября как минимум шесть человек получили ранения в результате стрельбы рядом с клубом американского города Бирмингем (Алабама).


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