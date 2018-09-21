Ребенок пострадал во время стрельбы на поминках в США

Поминки в городе Сиракьюс в штате Нью-Йорк закончились стрельбой, пострадали пять человек, сообщил шеф местной полиции Фрэнк Фоулер.

Стрельба началась в доме скончавшегося утром 81-летнего мужчины. Вечером его родственники собрались, чтобы отдать ему дань памяти, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNY Central.

После инцидента Фоулер выступил перед журналистами. «У нас всего пятеро пострадавших, их возраст от восьми до 35 лет», – сказал полицейский.

По его словам, пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Журналисты отметили, что у дома – репутация места, связанного с одной из бандитских группировок. Но полицейский отказался это комментировать.

Он также не стал пояснять, действительно ли свидетели сообщали о двух или трех стрелявших рядом с домом.

В четверг американка устроила стрельбу на аптечном складе в Мэриленде. Погибли несколько человек.

В начале сентября как минимум шесть человек получили ранения в результате стрельбы рядом с клубом американского города Бирмингем (Алабама).