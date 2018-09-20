Устроившую стрельбу в Мэриленде женщину застрелили

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20 сентября, четверг | Последнее обновление — 20:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Главком ВВС Израиля передал России информацию о крушении Ил-20
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Как удар Китая по американскому газу скажется на России
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Кто стоит за межнациональным конфликтом в Кабардино-Балкарии
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
Скандал скандал в Приморье пошел на пользу и обществу, и государству
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Государство за последние годы затратило колоссальные усилия на очищение репутации отечественной избирательной системы. В результате в обществе стало складываться новое восприятие российских выборов. Подробности...
Наш русский Колумб – Фаддей Беллинсгаузен
Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
В том, что именно Россия закрывает историю по-настоящему великих географических открытий, есть нечто символическое. Умелый картограф Беллинсгаузен обозначит контуры последнего материка, и на земле не останется великой неизвестности. Подробности...
Как с помощью лопаты радикально улучшить имидж России
Михаил Ковалев, политический аналитик
Представим, что в России внезапно озаботились интенсивным выращиванием лесов, чтобы охладить планету и вообще дать планете больше чистого воздуха. И именно этот благородный порыв претендует на новый позитивный имидж России. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
Путин пострелял из снайперской винтовки
Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была пораженаПодробности...
Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки
Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водкиПодробности...
В США выбрали «Мисс Америка 2019»
В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значенияПодробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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