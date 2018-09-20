Устроившую стрельбу в Мэриленде женщину застрелили

Женщина, которая открыла стрельбу в окрестностях города Абердин в штате Мэриленд в США, застрелена, сообщил телеканал NBC со ссылкой на правоохранительные органы.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что американка устроила стрельбу на аптечном складе. Погибли несколько человек – сообщалось не менее чем о трех жертвах.