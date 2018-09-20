Ассанж назвал условие сотрудничества с Лондоном

Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Дженнифер Робинсон назвала условие, при котором ее подзащитный будет сотрудничать с британской стороной.

Она отметила, что главной проблемой является возможная экстрадиция Ассанжа в США. «Ассанж всегда говорил, что был бы счастлив столкнуться с британским правосудием, однако без риска встретиться с американской несправедливостью», – передает ее слова RT.

Робинсон пояснила, что Ассанж требует гарантии того, что его не передадут властям США, где ему грозит судебное преследование. Адвокат уверена, что Лондон «вполне может обеспечить гарантии такого характера».

11 сентября в Швеции заявили, что если Ассанжа экстрадируют в Швецию, его ждет расследование. При этом Стокгольм не выдаст его в США, так как там ему грозит казнь.

Между тем, в США Ассанжа захотели допросить по делу о «российском вмешательстве».