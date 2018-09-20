Глава ВТО предрек «катастрофу» в случае исчезновения организации

Гендиректор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо на мероприятии в Рио-де-Жанейро рассказал, как, по его мнению, США относятся к ВТО.

Он заявил, что со стороны США «наблюдается определенный прагматизм»: в двусторонних отношениях ради укрепления своих позиций США могут «действовать более независимо», но и ВТО используют, «когда это помогает в обеспечении их интересов».

Азеведо считает, что сейчас «мир нуждается в ВТО как никогда», без ВТО будет «полная катастрофа», передает ТАСС со ссылкой на UOL.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что готов вывести США из ВТО, если «она не изменится». Азеведо в ответ заявил, что организация могла бы существовать и без участия США.