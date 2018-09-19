Памфилова призвала Тарасенко и Ищенко доказать непричастность к манипуляциям на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что соперники по второму туру выборов губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и Андрей Ищенко должны доказать непричастность к манипуляциям в ходе голосования.

«Мне представляется, каждый из них, и особенно это касается исполняющего обязанности руководителя края, в первую очередь даже не нам, а избирателям Приморья доказать, что с его стороны никакие указания не давались по поводу возможных манипуляций, ни руководителями штаба, ни членами штабов его, ни подчиненными, никто не приложил руку к этим фальсификациям», – передает ее слова РИА «Новости».

Она заявила, что это дело чести для Тарасенко, так как он к тому же является офицером.

Однако есть у Памфиловой вопросы и к Ищенко, так как поступали жалобы о подкупе и подвозе людей.

«И я думаю, что этому кандидату, который намерен еще раз идти на выборы, тоже надо будет, с ним тоже надо будет прояснить ситуацию», – добавила она.

Ранее Памфилова заявила, что для нее ситуация в Приморье оказалась «ударом под дых».

Напомним, в среду ЦИК порекомендовал избиркому Приморья признать выборы губернатора недействительными. В Кремле поддержали требование ЦИК. Повторные выборы должны состояться не позднее 16 декабря.

На выборах в Приморье после обработки 100% бюллетеней во втором туре выборов впереди оказался кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко. После выборов краевая избирательная комиссия получила больше 80 жалоб и обращений, из них большинство связаны с сообщениями о подвозе и подкупе в пользу Ищенко. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил кандидата от КПРФ Андрея Ищенко в попытке захватить власть.