Памфилова назвала ситуацию в Приморье «ударом под дых»

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что для нее ситуация с выборами главы Приморского края стала «ударом под дых».

«Знаете, как обидно было: просто взяли весь наш объем работы и перечеркнули… Мы здесь живем уже (в ЦИКе), никого не видим. Столько сделали (для прозрачной работы избирательной системы) и вдруг раз такой удар под дых. Я это расцениваю как удар под дых», – передает ее слова РИА «Новости».

Между тем, некоторые СМИ заявили, что Памфилова прослезилась после заседания ЦИК, на котором разбиралась ситуация с голосованием во втором туре выборов главы Приморья. В ЦИКе информацию не подтвердили, но заметили, Памфилова очень близко к сердцу принимает рабочие проблемы.

Ранее в ЦИК сообщили, что повторные выборы в Приморском крае должны состояться не позднее 16 декабря.

Памфилова в среду заявила, что ЦИК рекомендует избиркому Приморья признать выборы губернатора недействительными. В Кремле поддержали требование ЦИК.

Напомним, после обработки 100% бюллетеней во втором туре выборов губернатора Приморья впереди оказался кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко. После выборов краевая избирательная комиссия получила больше 80 жалоб и обращений, из них большинство связаны с сообщениями о подвозе и подкупе в пользу Ищенко.

Между тем, лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил кандидата от КПРФ Андрея Ищенко в попытке захватить власть.