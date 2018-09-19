Памфилова заявила о возможности повлиять на принятие решения по выборам в Приморье

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ЦИК может повлиять на принятие решения об отмене итогов выборов в Приморье.

«У нас есть рычаги... У нас есть возможность самим принять определенное решение», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости».

По ее словам, в таких случаях можно применить определенный механизм, ЦИК будет следить за развитием событий.

«Работаем на предупреждение, и тем, у кого там где-то шевелиться мысль, что они сейчас на предстоящих повторных выборах в регионах что-то попытаются нахимичить, мы не дадим это [сделать]», – отметила Памфилова.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила в среду, что комиссия рекомендует избиркому Приморья признать выборы губернатора недействительными. В Кремле поддержали требование ЦИК провести новые выборы в Приморье.