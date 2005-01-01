США изменили решение о сертификации российского самолета-разведчика Ту-214

Соединенные Штаты решили сертифицировать новейший российский самолет Ту-214 в рамках Договора об открытом небе, хотя ранее отказывались это делать, сообщил военно-дипломатический источник в Москве.

«О своем решении американская сторона сообщила Консультативной комиссии Договора по открытому небу в среду», – передает его слова «Коммерсант».

На прошлой неделе начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что американская делегация заблокировала допуск новейшего российского самолета наблюдения Ту-214 ОН к полетам над территориями государств – участников Договора по открытому небу. Причины такого решения не объяснялись.

Рыжков тогда предположил, что американские ведомства просто не могут смириться с тем, что Россия благодаря современному самолету наблюдения Ту-214 ОН «на пять-семь лет опередила США».

Практическая дальность полета Ту-214 ОН – 6,5 тыс. км. На нем установлены три цифровых фотоаппарата и инфракрасная аппаратура, способная обеспечить всепогодность контроля.