США отказались сертифицировать новейший российский самолет наблюдения

Американская делегация заблокировала допуск новейшего российского самолета наблюдения Ту-214 ОН к полетам над территориями государств – участников Договора по открытому небу, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

В ходе процедуры освидетельствования, которая проходила со 2 по 11 сентября на авиабазе Кубинка, руководители всех делегаций, кроме американской, подтвердили полное соответствие новейшего российского самолета наблюдения Ту-214 ОН требованиям и ограничениям указанного Договора и подписали итоговый протокол, разрешающий наблюдательные полеты этого самолета над территориями государств – участников Договора, сообщает издание «Красная звезда».

Между тем руководитель американской делегации в нарушение требований Договора по открытому небу без объяснения и указания каких-либо причин отказался подписывать заключительный документ, сославшись на прямые указания из Вашингтона, сообщил Рыжков.

Он подчеркнул, что американские ведомства и истеблишмент не могут смириться с тем, что Россия, создав современный самолет наблюдения Ту-214 ОН и оснастив его цифровым оборудованием российского производства, более чем на пять-семь лет опередила США.

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности подчеркнул, что в связи с возникшей ситуации российская сторона требует от США разъяснений.

Практическая дальность полета Ту-214 ОН – 6,5 тыс. км. На нем установлены три цифровых фотоаппарата и инфракрасная аппаратура, которая способна обеспечить самолету всепогодность контроля при выполнении полета на малых высотах.

Напомним, в конце августа Москва предупредила о возможной потере Договора по открытому небу из-за позиции Вашингтона.