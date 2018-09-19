Россия решила поставлять Китаю живых лягушек для еды

Россельхознадзор подготовил проект сертификата о поставках в Китай живых лягушек «для пищевых целей».

На основании требований Китая разработан проект ветеринарного сертификата «на живых лягушек для пищевых целей, экспортируемых из России», передает «Интерфакс».

На заседании российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора представители КНР подтвердили возможность использования сертификата при поставках живых лягушек.

Экспортом земноводных смогут заняться предприятия, одобренные Главным государственным таможенным управлением КНР.

Блюда из лягушек и жаб широко распространены в традиционной китайской кухне. Иногда предполагается использование живых лягушек.