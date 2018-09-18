Школьник в Петербурге получил сотрясение мозга после удара книгой от учителя

Учительница немецкого языка школы №111 Калининского района Петербурга на уроке ударила семиклассника, после чего мальчика госпитализировали.

Инцидент произошел 11 сентября, рассказали в администрации района. Учительница не смогла справиться с дисциплиной в аудитории, сообщает MR7. Пытаясь посадить одного из детей на место, учительница задела мальчика учебником.

В школе ребенок не жаловался на самочувствие, однако впоследствии врачи диагностировали у него сотрясение мозга. Родители ребенка обратились в полицию.

Учительница назвала произошедшее случайностью. Одноклассники пострадавшего также сообщили, что педагог ударила ребенка не специально.

При этом на нервной почве у учительницы открылось внутреннее кровотечение. Ее госпитализировали, она также была прооперирована.

Сообщается, что после возвращения из больницы педагог напишет заявление об уходе.

Ранее в Петербурге прокуратура инициировала проверку после появления в соцсетях видео, на котором учительница называет детей «тупыми» и «убогими».