Прокуратура начала проверку видео с педагогом, назвавшей учеников «убогими»

В Петербурге прокуратура инициировала проверку после появления в соцсетях видео, на котором учительница называет детей «тупыми» и «убогими».

«Прокуратура Пушкинского района проводит проверку в связи с информацией в СМИ о ненадлежащем поведении учителя в отношении учеников в одной из школ. Представители школы, а также учитель, вызваны в прокуратуру для дачи объяснений по существу», – сообщается на сайте прокуратуры.

По итогам проверки сотрудники ведомства примут решение о применении или не применении мер прокурорского реагирования.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором учительница музыки в школе № 695 «Радуга» ругает детей во время урока.

«Дисциплина будет в наших бедняцких школах или нет? Потому что убогие приходят! Не понимают своим узким умишком, для чего ходят. Что, тупые совсем, навсегда?», – сказала женщина ученикам.