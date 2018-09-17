Средневзвешенный курс доллара снизился до 68,2 рубля

Средневзвешенный курс доллара на 11.30 мск, по которому Банк России устанавливает официальный курс российской валюты, опустился на 0,0868 рубля – до 68,1958 рубля.

В пятницу средневзвешенный курс составлял 68,2826 рубля, сообщают «Банки.ру».