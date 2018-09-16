Мэй обрушилась на Джонсона за сравнение стратегии по Brexit с поясом смертника

Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что экс-глава МИД страны Борис Джонсон выбрал неприемлемую формулировку, когда сравнил стратегию Лондона по Brexit с поясом смертника.

«Прежде всего, я должна сказать, я думаю, что такой выбор формулировки был совершенно неприемлемым», – передает ее слова RT.

Она отметила, что воздержалась бы от таких формулировок, учитывая свой шестилетний опыт работы на должности министра внутренних дел и двухлетний в должности премьера.

Речь идет о статье Джонсона на Mail on Sunday от 9 сентября, где он заявил, что британскую конституцию «обернули поясом смертника».

Напомним, в июле Джонсон обвинил Мэй в намерении сделать Великобританию «вассальным государством» ЕС из-за планов сохранить зону свободной торговли с Евросоюзом после Brexit. После этого Мэй отправила Джонсона в отставку.