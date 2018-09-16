Опубликовано видео перехвата израильских ракет в Сирии

В интернете появилась видеозапись перехвата израильских ракет сирийскими средствами ПВО в поздним вечером субботы, 15 сентября. По предварительным данным, в результате ракетной атаки никто не погиб и не пострадал, взрывы нанесли материальный ущерб.

Запись опубликована на YouTube.

Накануне в Сирии сообщили, что Израиль нанес ракетные удары по окрестностям международного аэропорта Дамаска. Армия Израиля отказалось комментировать сообщения о своей причастности к удару.

Напомним, это не первый удар Израиля по сирийской территории за последнее время. Иран ранее требовал от США и Израиля покинуть Сирию.