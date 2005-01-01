Стало известно о ракетных ударах Израиля по Сирии

Ракетные удары нанесены Израилем по окрестностям международного аэропорта Дамаска, сообщил сирийский военный источник.

Как сообщил источник РИА «Новости», ВВС Израиля нанесли удары около 21.50 по местному времени (совпадает с мск). По его словам, ПВО Сирии отразила «ракетную агрессию», сбито «несколько ракет».

Источник уточнил, что в результате израильской атаки нанесен только материальный ущерб, погибших и пострадавших нет.

Армия Израиля не комментирует сообщения о причастности к налету на Сирию.