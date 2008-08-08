Появилось видео удара Израиля по Сирии

В сети опубликованы видео, на которых запечатлены ракеты, выпущенных израильскими ВВС по сирийской провинции Хама.

Видеозаписи, опубликованные в Facebook, показал сирийский новостной портал Orient News.

На одном из роликов виден полет ракеты в воздухе, на другом запечатлены последствия взрыва ракеты на склоне горы недалеко от населенного пункта.

В результате авиаудара Израиля по пригороду сирийской Хамы погиб один человек, еще четверо пострадали. ПВО Сирии отбили атаку израильской авиации, однако другие источники утверждали, что ракеты все же достигли цели.