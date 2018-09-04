ПВО Сирии отразила ракетный удар Израиля

Системы ПВО Сирии отразили несколько ракет, запущенных авиацией Израиля по пригороду Хамы, сообщает агентство САНА.

Ракеты направлялись по району Вади Аль-Аюн провинции Хама, сообщает САНА.

По данным агентства, остатки сбитых ракет упали вблизи селения Ан-Насера и Дахр Аль-Ксейр на западе провинции Хомс.

Военный источник сообщает, что всего было уничтожено пять ракет, передает ТАСС.

Одновременно арабский портал «Аль-Масдар» сообщает, что ВВС Израиля провели во вторник ракетный обстрел ряда объектов на территории Сирии. При этом ракеты якобы все же достигли целей, хотя сирийские ПРО пытались их перехватить, передает «Интерфакс».

Ранее американские СМИ заявили, что российские С-300 «бессильны» перед F-35. С-300 стоят на вооружении сирийских ПВО, F-35 – на вооружении Израиля.