Стало известно о жертвах израильского авиаудара по Сирии

В результате авиаудара Израиля по пригороду сирийской Хамы погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщает агентство САНА со ссылкой на заявление директора больницы города Масьяф.

«Один погиб, четверо граждан пострадали в результате израильской агрессии», – передает его слова РИА «Новости».

Директор национальной больницы в городе Банияс в провинции Тартус сообщил о ранении восьми человек при ударах авиации Израиля по провинции Тартус.

Ранее стало известно, что ПВО Сирии отбили атаку израильской авиации, однако другие источники утверждали, что ракеты все же достигли цели.