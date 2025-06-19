Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная. Если ортодоксальные евреи ждут своего мессию как мирового царя, то для мусульман, как, кстати, и для христиан – это лжемессия, Даджаль, Антихрист – последний искуситель перед Концом света.0 комментариев
В группировке «Днепр» раскрыли детали подготовки штурмовиков
Командиры ВС России создали копии опорных пунктов ВСУ для подготовки штурмовиков
Офицеры 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» создавали на полигонах точные копии опорных пунктов ВСУ для подготовки штурмовых подразделений, заявил заместитель командира батальона с позывным «Призрак».
Российские военные отрабатывали штурмовые действия на созданных моделях позиций противника, уделяя внимание деталям местности и имитации боевых условий. сообщает РИА «Новости».
Заместитель командира батальона с позывным «Призрак» сообщил, что при создании этих моделей старались максимально воспроизвести реальные условия боевых действий, используя особенности местности, характерные для зоны боев – к примеру, лесополосы с редкими кустами и разрушенными укрытиями.
Для повышения реалистичности во время тренировок применялись заряды, имитирующие артиллерийский огонь, а также использовались беспилотники.
«Призрак» уточнил, что перед выполнением задачи военные сначала захватывали реальный опорный пункт противника, детально его изучали, определяли подходы с различных направлений, а затем создавали макет местности и тренировались на нем.
По его словам, особое внимание уделялось тому, чтобы группа знала все повороты маршрута, что позволяло ориентироваться даже в условиях плохой видимости.
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