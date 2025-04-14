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    Ракетным ударом по Сумам ликвидирован бывший замком артбригады ВСУ
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    Мишустин сообщил о переходе на двухэтапную индексацию страховых пенсий
    Объявлено об участии российских спортсменов в летней Универсиаде
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Долгое государство» стало мировой тенденцией

    Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто победит в «войне» Америки и Европы

    С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.

    2 комментария
    Игорь Гарнов Игорь Гарнов Как ПВО защищает Россию

    На сегодняшний день Россия обладает лучшей в мире ПВО – но ее необходимо постоянно совершенствовать. Беспилотники стали реальной силой, способной глобально изменять характер боевых действий.

    3 комментария
    14 апреля 2025, 13:01 • Новости дня

    Успехи ВС России на сумском направлении связали с лучшей подготовкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска достигли успехов на сумском направлении благодаря качественной подготовке и высокой мотивации личного состава, отметил начальник артиллерии полка с позывным Мажор.

    Начальник артиллерии полка с позывным Мажор заявил о достижениях Вооруженных сил России на сумском направлении благодаря лучшей подготовке. Как сообщает ТАСС, Мажор подчеркнул, что их бойцы более мотивированы, так как стремятся освободить свою землю от противника. По его словам, это и обеспечило преимущество над украинскими военными.

    Мажор добавил, что 30-й мотострелковый полк, к которому он принадлежит, никогда не испытывал трудностей и всегда выполнял поставленные задачи. Он напомнил, что полк прибыл в Курскую область в августе 2024 года и участвовал во всех операциях совместно с соседними подразделениями. «Артиллерией мы внесли большой вклад в это освобождение, и наши штурмовики выполняют задачи с августа 2024 года по настоящее время. Идем вперед с соседними подразделениями», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска успешно сорвали попытку бегства украинских морпехов из Басовки в Сумской области. Российские силы также уничтожили радиолокационную станцию ВСУ ракетным ударом в Сумской области. Сообщалось, что ВСУ атаковали на сумском направлении, однако их атаки были безуспешны.

    13 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Генерал-майор авиации объяснил уничтожение F-16 ВВС Украины российской ПВО

    Генерал-майор Попов: Украинские F-16 – легкие мишени для российской ПВО

    Генерал-майор авиации объяснил уничтожение F-16 ВВС Украины российской ПВО
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Олег Исайченко

    Переданные Украине американские истребители F-16 уместны только для интегрирования в зональную ПВО. На прифронтовой территории они становятся легкой мишенью для наших ракетных комплексов, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов. Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении F-16 средствами ПВО.

    «Российские силы могли уничтожить F-16 на границе одного из секторов управления используемого воздушного пространства. У американских машин возникают проблемы из-за плохой координации с украинскими наземными ПВО. К тому же экспортные варианты истребителя поставляются с менее функциональными автоматическими системами управления и защиты», – пояснил Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации.

    В целом, по его словам, F-16 и Mirage уместны на Украине только для интегрирования в зональную ПВО и работе вместе с ЗРК. «Если они собьют два из шести наших барражирующих боеприпасов «Герань-1» или одну из десяти наших крылатых ракет Х-101 – то для них это уже хороший результат», – признался аналитик.

    «А в зоне СВО F-16 становятся легкой мишенью для наших ракетных комплексов. У них стоит упрощенная система опознавания «свой-чужой» обзорного плана и нет соответствующей инфраструктуры поддержки на земле», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, эргономика F-16 не соответствует психофизиологическим особенностям человека. Это факт, подтвержденный авиационными врачами. Все эти факторы приводят к тому, что пилоты не способны совершать противоракетные маневры и не рискуют вступать в воздушный бой с нашими истребителями поколения 4++, например, с Су-35С», – указал эксперт.

    Ранее командование воздушных сил Украины сообщило о гибели 26-летнего летчика-истребителя Павла Иванова при выполнении боевого задания на истребителе F-16 Viper. В заявлении говорится, что самолет был атакован при «выполнении боевых задач в невероятно сложных условиях, осуществляя прикрытие ударных авиагрупп и нанося удары по объектам противника».

    Минобороны России сообщило, что самолет был сбит российской ПВО. По данным источника BBC, по истребителю выпустили три ракеты. «Это была либо управляемая зенитная ракета из наземного комплекса С-400, либо ракета Р-37 класса "воздух – воздух"», – сказал собеседник.

    Владимир Зеленский присвоил Иванову звание Героя Украины, отметив, что F-16, Dassault Mirage 2000 и «МиГи» «героически выполняют задания, поддерживают наземные операции, защищают Украину от российских ракет и беспилотников».

    Если F-16 сбил комплекс С-400, это говорит о том, что украинский самолет действовал в хорошо защищенной зоне около Сумской области, пишет болгарский военный эксперт Бойко Николов в статье для Bulgarian military. По его словам, произошедшее отражает широкую стратегию России по созданию «бесполетной» зоны над большей частью линии фронта.

    Аналитик отмечает: С-400 и истребители с ракетами Р-37М образуют многоуровневую оборону, которая бросает вызов даже такой передовой технике, как F-16. Он напомнил, что в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году истребители совершили тысячи вылетов, нанося удары по иракским целям благодаря поддержке самолетов AWACS, заправщиков и средств радиоэлектронной борьбы. Сейчас же в зоне СВО F-16 действуют в условиях ограниченной инфраструктуры.

    Коментарии (13)
    13 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мэр Конотопа объяснил сбор бригады ВСУ в месте ракетного удара в Сумах

    Мэр Конотопа: В месте удара в Сумах были сборы 117-й бригады теробороны ВСУ

    Мэр Конотопа объяснил сбор бригады ВСУ в месте ракетного удара в Сумах
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение по случаю годовщины своего создания, сообщил мэр города Конотоп Артем Семенихин. По этому месту был нанесен ракетный удар.

    На месте удара в Сумах проводились сборы 117-й бригады теробороны ВСУ, которая 13 апреля отмечала седьмую годовщину своего создания, сообщил мэр украинского города Конотоп Артем Семенихин, передает Strana.ua.

    Ранее в воскресенье депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что ракетный удар пришелся по скоплению военных, собравшихся на торжественное построение. Она напомнила, что это не первый случай, когда военные ВСУ погибают на аналогичных мероприятиях.

    Глава Сумской области, генерал-лейтенант ВСУ Владимир Артюх бежал с места удара по построению в Сумах, пишут «Аргументы и Факты» со ссылкой на слова мэра Конотопа. После обстрела Семинихин призвал Артюха извиниться, уволить главу местной СБУ и уйти в отставку.

    В воскресенье, 13 апреля в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва, сообщили РИА «Новости». В украинских СМИ сообщалось о значительных разрушениях и жертвах. Указывалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета.

    Коментарии (4)
    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

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    14 апреля 2025, 00:19 • Новости дня
    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    The National Interest: Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, среди них системы «Калинка» и «Тобол», предназначенные для нарушения спутниковой связи и навигации.

    Как сообщает The National Interest, российские войска в последние несколько лет сосредоточены на создании и усовершенствовании методов, способных выводить из строя спутниковую систему Starlink. Эта система, по данным издания,предоставляет тактические преимущества пользователям. В частности, разработаны системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Калинка» и «Тобол», которые нацелены на подрыв спутниковой связи и навигации.

    Система «Тобол» изначально была создана в качестве стационарной платформы РЭБ для защиты российских спутников от помех. Однако позже она была адаптирована для наступательных действий, направленных на подавление сигналов GPS и Starlink. «Тобол» может глушить сигналы как по нисходящей, так и по восходящей линии связи, и его дальность действия позволяет создавать электромагнитный щит, защищающий российские силы от спутникового наведения.

    «Тобол» может использоваться для нарушения синхронизации между спутниками Starlink и наземными терминалами, находящимися у ВСУ.

    Система «Калинка» способна не только обнаруживать и прерывать сигналы со спутников, но и нарушать военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников. Также она может помешать функционированию системы Starshield, разработанной SpaceX для вооруженных сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система оптического подавления беспилотников с использованием лазерного излучателя «Слепыш» проходит полигонные испытания в России. Французская компания Eutelsat не сможет конкурировать со Starlink в обеспечении связи на Украине, но планирует создать европейскую альтернативу.

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    14 апреля 2025, 11:47 • Новости дня
    Зеленский отказался от переговоров с Россией

    Зеленский отказался от переговоров с Россией из-за недоверия к Москве

    Зеленский отказался от переговоров с Россией
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил о недоверии к Москве и отказе от переговоров с Россией, обвинив американскую администрацию в декларации «пророссийских нарративов».

    Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность переговоров с Россией, заявив, что Киев не может доверять Москве. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

    По его словам, недоверие к России является основной причиной отказа от переговоров.

    Кроме того, украинский лидер выразил сомнения в нейтральной позиции США в конфликте. Он считает, что при администрации Дональда Трампа в США преобладают пророссийские нарративы, что, по его мнению, неправильно.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое достижение договоренностей с Россией и на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что администрация Трампа осознает ненависть Владимира Зеленского к русским.

    В МИД России заявили, что Россия готова обсуждать с Киевом серьезные предложения, способствующие достижению всеобъемлющего мира.

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    14 апреля 2025, 07:29 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освоении звуковой артразведки группировкой «Запад»

    Кантемировская дивизия «Запада» внедрила звукометрическое устройство для артразведки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Артиллеристы Кантемировской дивизии освоили звукометрическое устройство для обнаружения врага на расстоянии 15 км, что увеличивает точность и безопасность операций, сообщили в Минобороны России.

    Артиллерийские подразделения Кантемировской дивизии войсковой группировки «Запад» освоили новый метод артиллерийской разведки с использованием звукометрического устройства, передает ТАСС. В Минобороны России сообщили, что это устройство улавливает звуки выстрелов вражеской артиллерии на расстоянии до 15 километров, после чего определяет координаты огневых позиций противника. Эти данные передаются расчету беспилотников для доразведки.

    Начальник разведки реактивного артиллерийского дивизиона Луч отметил, что новый метод достаточно эффективен, мобилен и скрытен. «Люди все в безопасности и точность идет плюс-минус 100-150 метров. На третий и четвертый выстрел мы уже можем наблюдать выходы противника и, как минимум, узнать их огневую позицию, и проследить, куда они уходят», – сказал он.

    Минобороны подчеркнуло, что сбор и обработка данных с последующей выдачей информации требуют минимального времени, что значительно повышает эффективность действий артиллеристов в условиях спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило об успешных ударах системами «Ураган» по тылам вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские военные уничтожили с помощью ракетных систем залпового огня (РСЗО) и термобарических систем «Солнцепек» укрепления ВСУ у Часова Яра. Артиллеристы России поражали опорный пункт ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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    13 апреля 2025, 22:10 • Новости дня
    В Курской области обнаружили украинский БПЛА весом 200 кг

    Tекст: Денис Тельманов

    В Глушковском районе Курской области добровольцы отряда «Барс-Курск» с военной полицией обнаружили тяжелый украинский беспилотник, способен нести до 50 кг груза.

    Украинский беспилотник, вес которого составил 200 кг, был обнаружен на территории Глушковского района Курской области, передает РИА «Новости». Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что место падения БПЛА оцеплено, и в ближайшее время саперы приступят к разминированию.

    В своем Telegram-канале Хинштейн отметил, что беспилотник способен поднимать до 50 кг груза и пролетать до тысячи километров со скоростью 150 км/ч. Он подчеркнул, что такой аппарат может причинить значительный урон. Видеоматериалы с места происшествия также были опубликованы.

    Хинштейн добавил, что работы у саперов в приграничье много, ежедневно они обезвреживают тысячи взрывоопасных предметов, таких как боеприпасы и мины. Он напомнил жителям о необходимости соблюдения ограничений на въезд в приграничные районы области для их безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общие потери Вооруженных сил Украины в Курской области превысили 74 тыс. военных, было уничтожено 406 танков и 333 боевые машины пехоты, сообщили в Минобороны России.


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    14 апреля 2025, 09:15 • Новости дня
    Российские военные эвакуировали большинство жителей курского села Горналь
    Российские военные эвакуировали большинство жителей курского села Горналь
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные вывели большую часть мирных жителей из села Горналь, контролируемого ВСУ, несмотря на препятствия со стороны украинских войск, рассказал командир 30-го мотострелкового полка с позывным «Баркас».

    По его словам, российские военные вывели основную часть мирных жителей из села Горналь в Курской области, передает ТАСС. Населенный пункт все еще находится под контролем ВСУ.

    «Баркас» отметил, что украинские военные препятствуют эвакуации мирных жителей, обстреливая их при попытке выхода. В ходе одного из таких случаев четверо жителей подверглись обстрелу со стороны ВСУ.

    В настоящее время российские военные продолжают штурм Горналя, в операции задействованы 30-й полк, 81-я и 40-я бригады, а также спецназ. ВСУ используют в качестве укреплений Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери Вооруженных сил Украины в Курской области превысили 74 тыс. военных. Российские военные уничтожили несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря в Горнале. ВСУ бросили все силы на удержание Горналя в Курской области.

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    13 апреля 2025, 20:50 • Новости дня
    ВСУ ударили по Каменке-Днепровской из чешских РСЗО

    ВСУ атаковали Каменку-Днепровскую с применением РСЗО «Вампир» из Чехии

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские силы атаковали Каменку-Днепровскую в Запорожской области с помощью чешских РСЗО «Вампир», нацелив удары на жилые дома, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов сообщил РИА «Новости» о массированном ударе украинских войск по Каменке-Днепровской в Запорожской области. Удар был нанесен с использованием чешских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Вампир».

    По словам Рогова, основной целью обстрела стали жилые дома городских жителей. «Боевики ВСУ нанесли массированный удар по городу Каменка-Днепровская из РСЗО „Вампир“ чешского производства», – заявил он.

    На данный момент известно о четырех попаданиях снарядов, однако информация о последствиях обстрела пока уточняется. Власти продолжают собирать данные о возможных жертвах и разрушениях.

    Ранее Рогов сообщал, что российские войска освободили более четырех квадратных километров территории вблизи села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области, продвигаясь от Лобкового.

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    13 апреля 2025, 23:33 • Новости дня
    ВСУ обстреляли три населенных пункта в Запорожье

    ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую, Пологи и Токмак в Запорожье

    Tекст: Денис Тельманов

    В воскресенье ВСУ обстреляли из артиллерии три населенных пункта в Запорожье, в результате чего повреждены жилые дома и коммуникации, жертв нет.

    Как сообщает РИА «Новости», ВСУ в воскресенье произвели обстрел трех населенных пунктов Запорожской области, что привело к повреждениям инфраструктуры и жилых объектов. Сообщение об этом поступило от вице-губернатора региона Антона Тицкого через его Telegram-канал.

    По словам Тицкого, утром была обстреляна Каменка-Днепровская, где повреждены оконные стекла и фасад частного дома. В Пологах в 16.50 мск обстрелу подверглась вышка мобильной связи, установленная на крыше здания. В это же время Токмак стал мишенью обстрелов, в результате чего были повреждены два частных дома, наземный газопровод и линия электропередачи, обесточив 208 абонентов.

    Несмотря на интенсивные обстрелы и повреждения, информация о жертвах отсутствует. Власти оперативно занимаются восстановлением поврежденных объектов и обеспечением безопасности жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мирная жительница в Запорожской области получила открытый перелом предплечья после атаки Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль ВАЗ-2107. В Курахово российский военнослужащий с позывным «Босяк» смог убедить тринадцать украинских военных сдаться, зайдя к ним в расположение и объяснив безвыходность их положения. Российские военные дронами атаковали завод взрывчатых веществ под Запорожьем, что привело к его уничтожению.

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    13 апреля 2025, 19:49 • Новости дня
    Пушилин сообщил о продвижении ВС на константиновском направлении

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении Вооруженных сил России на константиновском направлении, отметив, что наступление осуществляется западнее Александрополя и Пантелеймоновки.

    Пушилин сообщил о продвижении Вооруженных сил Российской Федерации на константиновском направлении. В своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, он заявил: «Константиновское направление – мы видим, что Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись достаточно широким фронтом, западнее Александрополя и Пантелеймоновки».

    По словам Пушилина, продвижение ВС РФ на этом направлении было значительным.

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    14 апреля 2025, 08:28 • Новости дня
    Ульянов призвал Рубио остановить атаки Украины на мирных жителей России

    Ульянов обратился к Рубио с призывом прекратить атаки Украины на граждан России

    Tекст: Вера Басилая

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ответ на соболезнования Украине из-за удара по Сумам обратился к госсекретарю США Марко Рубио с призвывом о прекратить атаки Киева на мирных россиян.

    Ульянов в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, запрещен в России) обратился к Рубио с призывом о необходимости прекращения атак Украины на мирных жителей России, передает ТАСС.

    Таким образом Ульянов отреагировал на соболезнования Рубио Украине в связи с ударами ВС России по Сумам.

    В свою очередь, российский военный аналитик Игорь Коротченко сообщил, что удар по Сумам был нанесен ракетным комплексом «Искандер-М» по административному зданию, где в момент атаки проходила торжественная церемония награждения ВСУ. По его словам, в результате удара было ликвидировано несколько десятков украинских офицеров, что является законной военной целью.

    Коротченко также подчеркнул, что атака была нацелена на профессионально подготовленных украинских офицеров, участвовавших в боевых действиях против России. Он добавил, что данная операция была проведена в соответствии с нормами ведения войны.

    В воскресенье, 13 апреля, в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва.

    Также сообщалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета.

    Мэр города Конотоп Артем Семенихин сообщил, что Военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение, когда по этому месту был нанесен ракетный удар.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украине либо не могут, либо не хотят соблюдать мораторий на удары по энергетике, что имеет катастрофические последствия.

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    14 апреля 2025, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили более 320 украинских военных за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Войска группировки «Север» успешно провели операции по уничтожению живой силы и техники Вооруженных сил Украины в Краснояружском приграничье, уничтожив более 320 украинских бойцов и 10 единиц техники.

    Группировка войск «Север» продолжает проводить успешные операции по ликвидации живой силы и техники противника в Краснояружском приграничье и на территории Курской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». В результате боевых действий на данном направлении уничтожены две штурмовые группы противника, пытавшиеся проникнуть через лесные массивы в направлении Демидовки. Также ликвидированы группы противника, которые пытались отступить на Украину, одна из которых была уничтожена российскими операторами беспилотников на российской территории.

    На Сумском направлении ситуация остается напряженной: командование ВСУ стремится сохранить контроль над хутором Олешня и селом Горналь. Однако большая часть штурмовых групп противника уничтожается еще на территории Сумской области. Артиллеристы и операторы беспилотников группировки «Север» нанесли серьезные потери противнику, уничтожив гаубицу «М-777», несколько орудий полевой артиллерии и бронетехнику.

    В то же время в районе села Беловоды 67-я отдельная мотострелковая бригада противника несет большие потери, несколько боевых групп покинули свои позиции. Российские инженерные подразделения продолжают разминирование Суджанского приграничья, за последние сутки обезвредив почти восемь тыс. взрывоопасных предметов. Общий прогресс на Сумском направлении составил более 2350 метров, уничтожены четыре единицы вражеской бронетехники.

    На Волчанском и Липцовском направлениях также проводятся успешные операции против ВСУ. В результате комплексного огневого поражения уничтожены штурмовые группы и станции РЭБ противника. Общие потери противника за последние сутки составили более 320 человек, а также значительное количество техники, включая бронетранспортеры, гаубицы и беспилотники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Гуево заявили следователям об убийстве боевиками Вооруженных сил Украины мирных жителей города . Бойцы «Севера» встретили в Гуево иеромонаха Симеона, который считался пропавшим. В Гуево среди боевиков Вооруженных сил Украины обнаружены польские и англоязычные наемники.

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    14 апреля 2025, 07:42 • Новости дня
    Дания отправила Украине автобусы для ТЦК с датчиками слежения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дания отправила на Украину автомобили для военкоматов с датчиками для отслеживания местоположения включенных телефонов, которые поступят в Николаевскую область, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, Дания направила на Украину автомобили для военкоматов, оснащенные датчиками, которые могут определять местоположение включенных телефонов, сообщает РИА «Новости». Эти машины поступят в Николаевскую область. Лебедев отметил, что эти микроавтобусы заменят технику, уничтоженную ранее, и позволят с удвоенной силой проводить задержания местных мужчин.

    Лебедев рассказал, что ему прислали фотографии колонны автомобилей, которые уже направляются на Украину. Он отметил, что на прошлой неделе николаевские ТЦК сообщили о предстоящем усилении деятельности благодаря прибытию новой техники. Микроавтобусы оборудованы датчиками, которые позволяют определять местоположение активных телефонов.

    По словам одного из русскоязычных жителей Германии, который отправил сообщение Лебедеву, колонна автомобилей, среди которых были микроавтобусы и джипы, двигалась по трассе А24 в Германии в сторону Украины. Все автомобили имели датские транзитные номера и наклейки с изображением датского и украинского флагов, а также другие эмблемы. Замыкала колонну машина Audi Q5 с украинскими номерами. Также отмечено, что Дания активно «инвестирует» в Николаевскую область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, датчане захватили контроль над судостроением в Николаеве. В Николаеве сожгли машину сотрудников военкомата. Подполье сообщило о ликвидации боевиков под Николаевом.

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    13 апреля 2025, 18:55 • Новости дня
    ПВО сбила дроны ВСУ над Белгородской областью

    Система ПВО сбила несколько беспилотников ВСУ над Белгородской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атаки беспилотников на Белгородскую область сбиты несколько дронов, осколками повреждены дом и автомобиль, а также уничтожено частное домовладение в селе Николаевка и повреждено здание социального объекта в Ясных Зорях.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что система ПВО сбила несколько украинских беспилотников над Белгородским районом. По его словам, пострадавших нет, но осколками повреждены частные дома и транспортные средства.

    «ВСУ продолжают наносить удары по нашему региону. Предварительно, обошлось без пострадавших. Над Белгородским районом сработала система ПВО – сбиты несколько беспилотников. В результате падения их обломков в поселке Майский разбито заднее стекло легкового автомобиля, в Белгороде повреждена кровля частного дома», – написал Гладков.

    Далее он уточнил, что в селе Николаевка частное домовладение было уничтожено огнем из-за удара беспилотников. В селе Ясные Зори повреждено здание социального объекта, а в Грайворонском округе в селе Безымено FPV-дрон атаковал легковой автомобиль.

    В Борисовском районе, в хуторе Климовое, беспилотник нанес удар по частному дому. В селе Новое Волоконовского района обстрел разрушил стену и окна: в двух домах повреждено остекление. В селе Илек-Кошары Ракитянского района дрон поразил легковой автомобиль. В хуторе Новый Путь FPV-дрон повредил окна в частном доме и посек осколками автомобиль во дворе.

    Ранее в селе Глотово Белгородской области мужчина получил травмы от взрывного устройства, сброшенного с беспилотника, и был госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочным ранением

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    14 апреля 2025, 12:02 • Новости дня
    Зеленский обвинил США в отсутствии обещанных поставок Patriot Киеву

    Зеленский выразил недовольство отсутствием обещанных поставок ЗРК Patriot от США

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отсутствии поставок ЗРК Patriot от США, считая причиной этого отсутствие политической воли у западных партнеров.

    Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский в интервью CBS News обвинил США в недопоставке зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину, несмотря на обещания, данные на вашингтонском саммите НАТО в 2024 году.

    Зеленский недоумевал от того, что даже готовность Киева купить Patriot сталкивается с отсутствием «политической воли у партнеров».

    «Не понимаю, почему мы не можем договорится о дополнительных системах Patriot. Тем более, что договоренность была в НАТО на юбилейном саммите... Но США говорят, что нет такой возможности. При этом передают эти системы, например, Израилю», – указал Зеленский на несправедливое распределение американских систем ПВО между странами-партнерами.

    Он указал на то, что раз уж Украина и США партнеры, почему нельзя найти возможность защитить Украину, которая нуждается в 10 системах ПВО и готова найти и потратить на закупку 15 млрд долларов. Если это не вариант, Киев согласен на лицензию на производство зенитно-ракетных систем Patriot и боеприпасов.

    Пока на предложения Зеленского в интервью президент США Дональд Трамп потребовал только отозвать у телеканала CBS лицензию.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, президент Трамп дал положительный ответ на просьбу Владимира Зеленского о дополнительных поставках систем ПВО, включая Patriot. Об этом заявила на  брифинге Белого дома пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

    Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не оставит переговоров с американской стороной о прекращении поставок оружия киевскому режиму, но диалог не будет вестись в публичной плоскости.

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