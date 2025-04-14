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Успехи ВС России на сумском направлении связали с лучшей подготовкой
Российские войска достигли успехов на сумском направлении благодаря качественной подготовке и высокой мотивации личного состава, отметил начальник артиллерии полка с позывным Мажор.
Начальник артиллерии полка с позывным Мажор заявил о достижениях Вооруженных сил России на сумском направлении благодаря лучшей подготовке. Как сообщает ТАСС, Мажор подчеркнул, что их бойцы более мотивированы, так как стремятся освободить свою землю от противника. По его словам, это и обеспечило преимущество над украинскими военными.
Мажор добавил, что 30-й мотострелковый полк, к которому он принадлежит, никогда не испытывал трудностей и всегда выполнял поставленные задачи. Он напомнил, что полк прибыл в Курскую область в августе 2024 года и участвовал во всех операциях совместно с соседними подразделениями. «Артиллерией мы внесли большой вклад в это освобождение, и наши штурмовики выполняют задачи с августа 2024 года по настоящее время. Идем вперед с соседними подразделениями», – отметил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска успешно сорвали попытку бегства украинских морпехов из Басовки в Сумской области. Российские силы также уничтожили радиолокационную станцию ВСУ ракетным ударом в Сумской области. Сообщалось, что ВСУ атаковали на сумском направлении, однако их атаки были безуспешны.