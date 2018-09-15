Киев заявил об экзистенциальном конфликте с Россией

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин уверен в существовании «экзистенциального конфликта» между Россией и Украиной.

«Нет конфликтов, которые нельзя решить, но то, что происходит между нами и россиянами, – это вопрос нашего существования, это экзистенциальный конфликт», – приводит его слова RT.

С таким заявлением украинский министр выступил на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.

Климкин добавил, что нельзя идти на компромисс в вопросе «быть или не быть».

Ранее в субботу президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев якобы смог «переиграть» Россию. Российские парламентарии скептически восприняли слова Порошенко.