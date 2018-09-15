В Москве ответили на хвастовство Порошенко «победой» над Россией

Российские парламентарии скептически восприняли слова украинского президента Петра Порошенко о том, что Киев якобы «переиграл» Москву в вопросе ассоциации и торговли с Евросоюзом.

Так, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сказал в комментарии RT, что хотя украинский товарооборот и увеличился в последние годы, Киев не может полностью разорвать торговые связи с Россией. «А если такие попытки и предпринимаются, то они с большим трудом могут быть представлены как победа над Россией», – сказал он, напомнив о том, что Украина покупает реверсный газ с наценкой, так как отказалась от прямых закупок у Газпрома.

По его словам, чтобы кичиться «независимостью» и «победой над Россией», украинские власти закупают те же самые товары через посредников и с наценкой. При этом рост товарооборота связан с экономическими, а не политическими факторами, как это пытается представить украинский лидер, указал Затулин. Он отметил, что статистика Порошенко является лукавой и носит политический характер.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов констатировал, что у Москвы и Киева никогда не было противостояния в экономическом плане. Решение Украины отгородиться от России является печальным, так как Украина была важным экономическим партнером России. «Для нас, по большому счету, потери из-за разрыва экономических связей с Украиной минимальны. Они сами себе выстрелили в ногу», – сказал он.

Он также сказал, что не видит логики в привязке ассоциации Украины с Евросоюзом к победе над Россией, поскольку Москва, так же как и Киев, строит свои двусторонние отношения с Брюсселем. При этом количественные показатели сотрудничества России и Европейского союза несравнимо выше, нежели аналогичные цифры украино-европейской торговли.

«Думаю, что под предлогом ассоциации с ЕС и в связи с всеобщей народной эйфорией украинские чиновники начали больше воровать, больший разгул коррупции произошел», – добавил Морозов.

Ранее в субботу Порошенко заявил, что Украина якобы смогла «переиграть» Россию.