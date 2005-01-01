Порошенко похвастался «победой» над Россией

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина смогла «переиграть» Россию.

Порошенко «констатировал» в Twitter, что Украина «переиграла» Россию – «уже более года, как Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу».

По словам Порошенко, доля ЕС в экспорте составляет 42–43% и приближается к 50%. Он заявил, что такое положение дел стало «весомой» компенсацией потерь, которые «нанесла» Украине Россия.