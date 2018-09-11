Рада приняла решение, которое может лишить Украину леса

Лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук считает, что решение Рады об отмене моратория на экспорт топливной древесины лишит Украину леса.

По его словам, данное решение принималось ради получения новой макрофинансовой помощи от Евросоюза, передает ТАСС.

«Отмена моратория на экспорт леса была одним из главных условий Евросоюза для предоставления Украине макрофинансовой помощи на сумму 600 млн евро, и желание получить очередные средства для латания бюджетных дыр победило», – уверен политик.

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от парламента отмены моратория. 6 сентября он был отменен. Новый закон также усилил ответственность за контрабанду леса-кругляка и ограничил внутреннее потребление лесоматериала.

При этом неконтролируемая вырубка лесов и экспорт древесины являются для Украины серьезной проблемой. В связи с нехваткой сырья часть деревообрабатывающих и мебельных комбинатов остановила свою работу. Также экспорт леса-кругляка мешает созданию новых рабочих мест.

Вопрос об экспорте леса-кругляка оставался одним из самых острых между Украиной и Евросоюзом. ЕС требовал отмены моратория и даже остановил передачу Киеву кредита в размере 600 млн евро.