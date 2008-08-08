Зачем российский бизнес несет деньги на Украину

Пять лет радикальных попыток Киева разорвать любые связи с Россией, как оказалось, принесли не слишком большой результат – по крайней мере в экономике. Москва остается для Украины крупнейшим инвестором и крупнейшим торговым партнером. Какие именно структуры решаются вкладывать свои деньги в экономику государства, чье руководство называет Россию «страной-агрессором»? И зачем они это делают?

Несмотря на особенности украинской внешней политики, Россия продолжает оставаться крупнейшим инвестором в украинскую экономику. Об этом свидетельствуют данные отчета Государственной службы статистики Украины. Так, за первое полугодие 2018 года Россия вложила в экономику Украины 436 млн долларов – это больше трети (35%) от общего объема инвестиций, который составил 1,259 млрд долларов. Таким образом, Россия с третьего места в 2017 году переместилась на первое.

На втором месте в списке крупнейших инвесторов находится Кипр, вложивший в украинскую экономику 219 млн долларов. Учитывая офшорность Кипра, эти инвестиции вполне могут иметь и российские корни (как и украинские, впрочем). На третьем – Нидерланды (207 млн долларов), на четвертом – Австрия (58 млн долларов), замыкает пятерку Польша (54 млн долларов). Среди относительно крупных инвесторов также Франция (46,9 млн долларов) и Великобритания (43,4 млн долларов).

Кто же именно и зачем вкладывает в Украину российские средства, учитывая особенности отношений Киева с Москвой?

Статус России как крупнейшего инвестора в украинскую экономику сохраняется за счет прежних устоявшихся связей, «которые не все еще разорваны», считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Новым инвесторам невыгодно вкладываться в деградирующую страну. Но для тех, кто это уже делал, остается более или менее устойчивый тренд вложить деньги туда, куда уже вкладывают и знают, как отбить эти вложения», – считает эксперт.

Из отчета следует, что наибольшая доля (почти 60%) инвестиций были направлены в финансовую и страховую сферы – больше 750 млн долларов. Еще 9,6%, или 120 млн долларов, были вложены в торговлю, 8,2%, или 103 млн долларов – в промышленность, примерно столько же (7,9%) – в телекоммуникационную сферу.

Эти данные указывают, что главные инвесторы на Украине – это российские банки, которые вынуждены докапитализировать украинские дочерние компании для продолжения их работы в непростых условиях. На Украине до сих пор продолжают работать «дочки» Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ и Внешэкономбанка.

Для российских бизнесменов Украина привлекательна не по политическим, а по экономическим причинам, поскольку в стране много высококвалифицированных кадров «очень низкой стоимости», понятная бизнес-культура и менталитет, говорит РИА «Новости» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Учитывая, что Украина испытывает жесточайший голод инвестиций, я думаю, что это им тоже, в принципе, интересно, что российский бизнес вкладывается в ее экономику», – добавил он.

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Когда на Украине только произошел госпереворот, никто и не подозревал, до какой крайности дойдут украинские власти в итоге. А именно – введут в марте 2017 года санкции против российских банков, запретив им выводить капитал в пользу материнских структур. Украинские власти, по сути, заставляют их уйти с рынка. К тому времени просто закрыть российские офисы уже было не просто – пришлось бы подсчитывать огромные потери. Российские банки не оставляют надежды продать свой украинский бизнес, чтобы хотя бы частично компенсировать убытки. Однако сделать это оказалось не так легко – желающих закрыть бизнес на Украине много, а вот открыть новый даже на базе существующего – днем с огнем не сыщешь.

При этом российские банки на протяжении всех этих лет оставались серьезными инвесторами в украинскую экономику: они покрывали все убытки здесь деньгами из Москвы. Киеву бы держаться за этот поток денег как за манну небесную, но здравый экономический смысл украинские политики уже давно задвинули на задний план ради политических целей.

Тем более что другие инвесторы постепенно растворяются. «На фоне немыслимой коррупции, экономического хаоса и внутреннего вооруженного конфликта инвестиционный потенциал Украины де-факто обнулился», – отмечает экономист «Украинского выбора» Александр Колтунович. Если до новой власти в 2013 году приток прямых иностранных инвестиций в украинскую экономику составлял 5,5 млрд долларов, то уже к 2017 году он сократился почти в три раза – до 1,87 млрд долларов.

Россия по-прежнему остается для Украины и главным внешнеторговым партнером, несмотря на все запреты, пошлины и сложности. В этом году Россия по-прежнему главный покупатель украинских товаров. На втором месте – Польша, которая активно наращивает импорт с Украины. На третьем месте Италия и Турция, которые закупают на Украине в основном полуфабрикаты черной металлургии.

Собственно, Польша стала единственной страной – членом ЕС, с которой наметился прогресс в торговле на фоне полного провала торговой евроинтеграции с Европой. Объем украинского экспорта за четыре года сократился на 46,3% – с 63,3 млрд долларов в 2013-м до 43,2 млрд долларов в 2017 году.

В перспективе Польша могла бы скоро стать главным рынком сбыта для украинских производителей, отодвинув Россию на второе место, считает украинский экономист Александр Охрименко. Однако даже он признает, что польский рынок не сможет заменить российский, так как Варшава и Москва покупают разные виды продукции на Украине. Например, обе страны покупают украинскую машиностроительную продукцию. Но Россия берет двигатели и трансформаторы, а Польша – провода, кабели и бытовую технику, собранную по давальческим схемам.

Кроме того, Россия покупает урановую руду, продукцию химической промышленности и нефтехимии, средства наземного, железнодорожного и водного транспорта. Польше же эти товары не интересны, а то, что ей будет нужно, она с легкостью найдет внутри европейского рынка. Рассчитывать же на вхождение Польши в производственную кооперацию с украинскими заводами вряд ли приходится. Ни денег таких у нее нет, ни возможностей.

Небогатая Польша сама является придатком ЕС, а Украина, судя по всему, становится еще более бедным придатком Польши.

Пока же «страна-агрессор» покупает украинские товары и вкладывает свои средства в украинскую экономику, «друг» в лице МВФ держит Киев на голодном пайке. Хотя Украине как воздух нужна валюта. Программа помощи МВФ подразумевала выдачу 17,5 млрд долларов в виде кредитов, однако в 2015–2017 годах Украина получила лишь чуть больше 8 млрд. На очередной транш Киев рассчитывал в конце прошлого года, однако МВФ до сих пор тянет с его выдачей.

Впрочем, деньги от МВФ в целом для украинской экономики погоды не делают – они все равно пойдут на оплату старых долгов тому же МВФ. Однако одобрение фондом нового кредита важно с другой стороны – это будет хорошим сигналом для других финансовых инвесторов, у которых Киев хотел бы занять. Отказ МВФ продолжать программу замораживает финансовую помощь от других. Крайне закредитованной Украине очень нужны деньги. Только за последние годы долг Украины вырос настолько, что для его погашения каждый житель страны должен заплатить примерно по 1800 долларов. Стране предстоят колоссальные выплаты по внешним займам. По словам Колтуновича,

в 2018–2020 годах Украине предстоит выплатить порядка 35,5 млрд долларов долгов. Пик выплаты задолженности придется на 2019 год,

когда украинскому правительству предстоит где-то изыскать средства для оплаты внешнего долга в размере 10 млрд долларов. Все это говорит о неправильно выбранном направлении экономического развития Украины, в чем уверены и 76% украинцев, указывает украинский эксперт.

Если деньги на оплату долгов так и не будут найдены и договориться с кредиторами о новых уступках не удастся, то Украина допустит очередной дефолт. Он мог бы стать прекрасной возможностью для смены экономического курса с деструктивного на возрождение экономических связей со странами СНГ и развитие новых с Азией. Это не быстрый, но единственный здравый выход из перманентного кризиса.

Однако предыдущий опыт показывает, что Киев предпочитает лишь еще больше залазить в долги от внешних кредиторов, которые потом навязывают непопулярные экономические решения, ведущие к обнищанию.