В Татарстане отменили дело против предпринимателя, убившего грабителей

Прокуратура Республики Татарстан отменила постановление следователя о возбуждении уголовного дела в отношении 41-летнего предпринимателя из города Бугульма Евгения Деданина, нанесшего смертельные ножевые ранения двум грабителям, ворвавшимся в его дом и угрожавшим его близким.

В сообщении на сайте прокуратуры Татарстана говорится, что следователь принял решение о возбуждении уголовного дела в отношении Деданина по факту убийства двух лиц, совершенного при превышении пределов необходимой обороны.

«По мнению прокуратуры, указанное решение о возбуждении уголовного дела является незаконным и подлежит отмене», – сказано в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура поясняет, что двое вооруженных огнестрельным оружием мужчин незаконно проникли на территорию домовладения жителя Бугульмы с целью разбойного нападения, связали хозяина жилища, его супругу и знакомого, после чего под угрозой физической расправы стали требовать передачи денег. Мужчина высвободился, во время драки с грабителями убежал на кухню, взял два ножа и стал хаотично отмахиваться. При этом один из нападавших продолжал держать пистолет в руке, нажимал на спусковой крючок, а другой рукой пытался выбить ножи из рук оборонявшегося, говорится в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что причинение вреда посягающему не является преступлением, «если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия».

«Таким образом, бугульминский предприниматель действовал в условиях необходимой обороны», – говорится в заявлении прокуратуры. Отмечается, что вывод следствия о том, что мужчина превысил пределы необходимой обороны, не подтверждается объективными данными.

«Незаконное постановление следователя о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по факту убийства двух лиц, совершенного при превышении пределов необходимой обороны, сегодня отменено первым заместителем прокурора республики Сергеем Старостиным», – заключили в ведомстве.

В четверг Следственный комитет опубликовал в Сети видео из дома предпринимателя. На записи видно, как двое преступников в масках ведут связанного хозяина дома.

О нападении неизвестных на Деданина стало известно в среду. Позднее был задержан третий подозреваемый в организации разбойного нападения.