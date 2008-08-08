На МКС не нашли подходящего для порчи «Союза» сверла

Взгляд
13 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 10:21  |  vz.ru
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Россия пугает Китай Монголией

Китай выбирает прямой газопровод из России, а не через транзитную МонголиюФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Монголия рассчитывает заработать на транзите российского газа в Китай. Ведь совсем недавно президент Путин одобрил идею строительства газопровода через территорию Монголии. Но Китаю вовсе не нужен посредник – вряд ли его вдохновляет пример российско-украинских газовых конфликтов. Да и мотивы России в реальности совсем иные. Подробности...
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Могут ли американцы любить Россию

В США есть старая традиция изображения русской угрозы Фото: the Catechetical Guild Educational Society
С момента инаугурации Дональда Трампа американские элиты потратили колоссальные усилия на демонизацию России. Но рано или поздно этот инструмент борьбы с 45-м президентом США станет бессмысленным. Но вот улучшится ли после этого отношение американцев к нашей стране? И может ли Россия как-то повлиять на это? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Конфликт рэперов с мусульманами говорит о неожиданной победе России

Андрей Бабицкий, журналист
Рано говорить, что в Дагестане установилась теократия. Но шокирующе грубый ответ Нурмагомедова Тимати показывает, какой силы ненависть продуцирует салафизм и насколько он опасен. Подробности...
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Почему астронавты могли пойти на подлость по отношению к России

Эдуард Биров, журналист
Неужели американские астронавты идиоты и самоубийцы? Нет, конечно. Но это не отменяет того, что они могли осуществить целенаправленную диверсию на «Союзе». У них был мотив, а у нас есть улики. Подробности...
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По волнам европейской рукопожати немедленно пошла рябь

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
В наше смутное время не столь уж многие пытаются жить по чести и называть вещи своими именами. Каждый такой поступок сродни сенсации, которую стоит сохранить для потомков, пока не заплевали. Подробности...
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      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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      День города в Москве превратился в большой фестиваль

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          На МКС не нашли подходящего для порчи «Союза» сверла

             13 сентября 2018, 09:19
          Фото: Олег Артемьев/Роскосмос
          Текст: Наталья Ануфриева

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          Внутренняя комиссия РКК «Энергия» выяснила, что на Международной космической станции (МКС) нет сверла, длина которого дала бы возможность проделать найденное в корабле «Союз МС-09» отверстие.

          По словам источника в ракетно-космической отрасли, сотрудники РКК «Энергия» «еще в начале работы провели наземный натурный эксперимент», в ходе которого выяснилось, что «потенциально в условиях орбитального полета можно просверлить отверстие в том месте, в котором оно обнаружено», но, «учитывая его расположение», для этого потребовалось бы «сверло длиной около полуметра», передает РИА «Новости».

          Отверстие находится в неудобном для доступа месте, а сама дрель должна находиться на расстоянии полуметра от стенки корабля, чтобы сверло вошло под углом.

          «Такого сверла на МКС, естественно, нет», – отметил источник.

          Однако проделать подобное отверстие можно было обычным сверлом, когда бытовой отсек «Союза» находился на Земле и еще не был заставлен оборудованием.

          Напомним, 30 августа стало известно о появлении трещины в корабле «Союз». Высказывались разные мнения о возможном происхождении этого отверстия, однако приоритетной версией стала причастность американцев.

          Российские власти призвали не делать поспешных выводов о вине американских астронавтов, пока не будет завершено расследование.


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