На МКС не нашли подходящего для порчи «Союза» сверла

Внутренняя комиссия РКК «Энергия» выяснила, что на Международной космической станции (МКС) нет сверла, длина которого дала бы возможность проделать найденное в корабле «Союз МС-09» отверстие.

По словам источника в ракетно-космической отрасли, сотрудники РКК «Энергия» «еще в начале работы провели наземный натурный эксперимент», в ходе которого выяснилось, что «потенциально в условиях орбитального полета можно просверлить отверстие в том месте, в котором оно обнаружено», но, «учитывая его расположение», для этого потребовалось бы «сверло длиной около полуметра», передает РИА «Новости».

Отверстие находится в неудобном для доступа месте, а сама дрель должна находиться на расстоянии полуметра от стенки корабля, чтобы сверло вошло под углом.

«Такого сверла на МКС, естественно, нет», – отметил источник.

Однако проделать подобное отверстие можно было обычным сверлом, когда бытовой отсек «Союза» находился на Земле и еще не был заставлен оборудованием.

Напомним, 30 августа стало известно о появлении трещины в корабле «Союз». Высказывались разные мнения о возможном происхождении этого отверстия, однако приоритетной версией стала причастность американцев.

Российские власти призвали не делать поспешных выводов о вине американских астронавтов, пока не будет завершено расследование.