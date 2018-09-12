Куба вступилась за Россию, обвиненную США в «акустических атаках»

Куба заявила, что публикация американского телеканала NBC о вине России в акустических атаках на дипломатов США бездоказательна и беспочвенна.

Об этом в среду сказал директор департамента США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио, сообщает ТАСС.

«Своей статьей телеканал NBC играет в опасную игру. Он бездоказательно и беспочвенно намекает на заговор третьих стран на Кубе, цитируя неназванные источники и выдумывая интриги», – написал в социальных сетях Фернандес де Коссио.

Напомним, что NBC назвал власти России главными подозреваемыми в якобы случившихся «акустических атаках» против дипломатов США.