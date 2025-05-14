Захарова высмеяла публикации о «деталях» переговоров России в Турции

Tекст: Вера Басилая

По словам Захаровой, она была вынуждена читать всю эту переписку «вселенной с галактиками» в анонимных аккаунтах соцсетей, передает радио Sputnik.

«Не знаю, для кого это делается, правда, но, наверное, для кого-то», – заявила Захарова.

Она отметила, что вся официальная информация по этому вопросу будет объявлена российской стороной.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация намерена прибыть в Стамбул для переговоров с представителями Украины.

Владимир Зеленский заявил, что будет встречаться в Стамбуле только с президентом России Владимиром Путиным и ни с кем другим разговаривать не будет.

Президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.