В Благовещенске пьяная мать пятерых детей врезалась в столб после погони ДПС

Tекст: Вера Басилая

В ночь на вторник инспекторы ДПС попытались остановить неуверенно движущийся автомобиль Toyota Vista, но водитель проигнорировала требование. Женщина не справилась с управлением и наехала на электроопору, в результате чего пострадала ее десятилетняя дочь, находившаяся на переднем сиденье без автокресла, передает РИА «Новости».

В Госавтоинспекции Амурской области сообщили, что при оформлении происшествия женщина вела себя неадекватно, отказывалась проходить освидетельствование, нецензурно выражалась в адрес сотрудников.

Выяснилось, что уже ранее была лишена водительских прав на полтора года за аналогичное нарушение. На нее составили шесть административных протоколов, включая управление без прав и нарушение перевозки детей.

По данным ведомства, в апреле прошлого года на дороге в Тамбовском районе из-за выезда нетрезвой матери на встречную полосу погиб ее 13-летний сын, а семилетняя дочь получила травмы. Суд назначил ей два штрафа: 3 тыс. рублей за неповиновение полиции и 30 тыс. рублей за повторное управление без прав. По факту аварии проводится административное расследование, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в состоянии опьянения.

Ранее пьяный водитель BMW сбил пять пешеходов в центре Москвы. В Нальчике пьяный полицейский сбил мужчину с детьми, в результате чего они погибли.