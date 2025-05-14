Al-Jazeera сообщила о гибели более 50 человек в Газе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 50 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al-Jazeera. По данным палестинских медицинских источников, только в утренние часы среды погибли 56 человек, из них 50 – на севере сектора.

Ранее сообщалось о более чем 30 погибших при бомбардировках города Джебалия и одноименного лагеря на севере Газы. В общей сложности, по информации минздрава региона, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибло более 2,7 тыс. человек, еще свыше 7,6 тыс. получили ранения.

В результате последних авиаударов число жертв продолжает увеличиваться. Власти сектора отмечают, что среди погибших есть женщины и дети.

Как писала газета ВЗГЛЯД, поставки американских истребителей F-35 в Израиль отложили из-за неисправностей этих самолетов. Спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Израиль для обсуждения с Биньямином Нетаньяху вопроса ожидаемого освобождения американца, удерживавшегося в Газе. Дональд Трамп заявил о готовности ХАМАС освободить последнего американского заложника.