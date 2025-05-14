Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.0 комментариев
Al-Jazeera сообщила о гибели более 50 человек в Газе
В секторе Газа за утро среды погибли по меньшей мере 56 человек, большинство из которых находились на севере региона.
Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 50 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al-Jazeera. По данным палестинских медицинских источников, только в утренние часы среды погибли 56 человек, из них 50 – на севере сектора.
Ранее сообщалось о более чем 30 погибших при бомбардировках города Джебалия и одноименного лагеря на севере Газы. В общей сложности, по информации минздрава региона, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибло более 2,7 тыс. человек, еще свыше 7,6 тыс. получили ранения.
В результате последних авиаударов число жертв продолжает увеличиваться. Власти сектора отмечают, что среди погибших есть женщины и дети.
Как писала газета ВЗГЛЯД, поставки американских истребителей F-35 в Израиль отложили из-за неисправностей этих самолетов. Спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Израиль для обсуждения с Биньямином Нетаньяху вопроса ожидаемого освобождения американца, удерживавшегося в Газе. Дональд Трамп заявил о готовности ХАМАС освободить последнего американского заложника.