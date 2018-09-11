Россию заподозрили в «атаках» против дипломатов США на Кубе

Власти России считаются главными подозреваемыми в дело о таинственных «атаках» на американских дипломатов на Кубе, сообщает NBC News.

Источники, ссылающиеся на данные расследований ФБР, ЦРУ и других агентств, указывают на участие Москвы в «атаках», передает Reuters.

При этом доказательства пока не являются достаточно убедительными для того, чтобы США официально возложили вину на Россию.

Ранее нейрофизиолог Аллан Фрей заявил, что «атаку» против дипломатов США могли организовать ориентирующиеся на Москву представители властей Кубы.

Напомним, отношения между США и Кубой снова ухудшились после якобы произошедших «акустических атак» на американских дипломатов.