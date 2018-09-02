В «атаке» против дипломатов США на Кубе заподозрили «друзей» России

Нейрофизиолог Аллан Фрей утверждает, что «атаку» против дипломатов США могли организовать ориентирующиеся на Москву представители властей Кубы.

По мнению медиков, «атака» была совершена при помощи микроволнового излучения, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Так, один из ведущих медиков Дуглас Смит утверждал, что подозревает влияние микроволн на пострадавших американских дипломатов.

По словам Смита, специалисты, продолжая изучать инцидент, все более убеждаются в том, что разумным объяснением симптомов, наблюдавшихся у пострадавших, может быть то, что они подверглись воздействию некоего электромагнитного оружия, передает ТАСС.

При этом в мартовском отчете медики, которые обследовали пострадавших не упоминалось о микроволнах.

Аллан Фрей, открывший в 1960-х годах акустическое воздействие микроволн («эффект Фрея»), рассказал изданию, что американские следователи обращались к нему по этому делу.

Фрей заявил, что полагает «вполне жизнеспособной» версию, согласно которой целью «атаки» был срыв потепления в отношениях Кубы с Вашингтоном. Он заявил, что за этим могли стоять представители властей Кубы, которые предпочитают сохранить связи с Россией.

New York Times пишет, что в 2000-х годах американская сторона сама работала над военным использованием эффекта Фрея, причем в разработке оружия участвовали выходцы из России и Украины.

Напомним, отношения между США и Кубой снова ухудшились после якобы произошедших «акустических атак» на американских дипломатов.