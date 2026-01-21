Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
Песков отказался раскрывать детали встречи Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером
Пресс-секретарь президента России отказался делиться деталями закрытой встречи главы РФПИ Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.
Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможных деталях встречи, заявил: «Нет, я не мог бы». Он подчеркнул, что разговор носил непубличный характер, и все вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине, теперь обсуждаются исключительно в закрытом формате.
Ранее в Давосе состоялась встреча Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером.
Стивен Уиткофф оценил переговоры с Кириллом Дмитриевым как «очень позитивные».
Дмитриев после переговоров с американской делегацией заявил о растущем осознании правильности позиции России в мире.