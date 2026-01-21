Песков отказался раскрывать детали встречи Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером

Tекст: Вера Басилая

Песков отказался предоставить детали встречи главы Дмитриева со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, передает РИА «Новости».

Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможных деталях встречи, заявил: «Нет, я не мог бы». Он подчеркнул, что разговор носил непубличный характер, и все вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине, теперь обсуждаются исключительно в закрытом формате.

Ранее в Давосе состоялась встреча Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером.

Стивен Уиткофф оценил переговоры с Кириллом Дмитриевым как «очень позитивные».

Дмитриев после переговоров с американской делегацией заявил о растущем осознании правильности позиции России в мире.