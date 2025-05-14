Tекст: Дмитрий Зубарев

Константинов призвал западные страны прекратить поставки вооружения на Украину, передает РИА «Новости». Он отметил, что заявления Запада о стремлении к миру выглядят популистски на фоне продолжающихся военных поставок.

Константинов заявил: «В вопросе урегулирования украинского конфликта важно реальное желание мира. В этом плане совершенно популистски выглядит позиция Запада. Если они так хотят мира, пусть завтра скажут нам, что эшелоны с оружием остановлены на такой-то станции, дальше не едут».

По мнению Константинова, прекращение огня по всей линии фронта станет возможным только после формирования четких гарантий безопасности, исходя из требований и национальных интересов России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция исчерпала возможности для поставок оружия на Украину. Евросоюз принял решение выделить на Украину 900 млн евро из доходов от российских активов. Германия решила засекретить данные о своих поставках оружия на Украину.