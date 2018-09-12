Нефть Brent впервые с 22 мая превысила цену в 80 долларов за баррель

Согласно данным торгов, цена на нефть марки Brent впервые с 22 мая превысила 80 долларов за баррель.

Положительное влияние на торги оказали данные от министерства энергетики США о том, что запасы нефти в стране значительно снизились по сравнению с прогнозом.

Во время торгов стоимость на нефть Brent поднималась до 80,11 долларов за баррель, пишет РИА «Новости».

Ранее США сообщали, что ожидалось снижение запасов нефти в стране на 1,3 млн баррелей (то есть до 400,2 млн), однако снизилась в итоге на 5,3 млн баррелей.