Кремль опроверг контакт Путина с подозреваемыми по делу Скрипалей

Президент России Владимир Путин не общался с подозреваемыми по делу Скрипалей, о которых он рассказал в ходе выступления на Восточном экономическом форуме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин не общался с «подозреваемыми» по «делу Скрипалей», о которых он рассказал в ходе выступления на Восточном экономическом форуме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил в ответ на соответствующий вопрос журналистов, что Путин не общался с «подозреваемыми», передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь напомнил также: президент выразил надежду, что в обозримом будущем эти люди объявятся сами.

«Давайте дождемся этого момента», – добавил представитель Кремля.

Песков добавил, что британская сторона так и не направила Москве запросы об «офицерах ГРУ», которых Лондон подозревает в причастности к отравлению Скрипалей.

Он отметил, что российские власти не совершали каких-либо действий в отношении этих лиц, «была проверена просто информация».

Ранее сообщалось, что один из «подозреваемых» в отравлении Скрипалей согласился на следующей неделе дать подробный комментарий СМИ. Так он откликнулся на соответствующий призыв Владимира Путина.

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин заявил, что это продемонстрирует непричастность России к инциденту в Солсбери.

Напомним, на минувшей неделе Британия назвала имена россиян, подозреваемых в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Позже российские журналисты выяснили, кем эти люди являются на самом деле.