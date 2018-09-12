Шойгу анонсировал регулярные военные учения России и Китая

Совместные учения России и Китая будут проходить на регулярной основе, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

В среду министр обороны России и глава военного ведомства Китая Вэй Фэнхэ проверили работу российского и китайского пунктов управления войсками на полигоне Цугол, передает ТАСС.

После осмотра Фэнхе подчеркнул важность военного российско-китайского сотрудничества как на оперативном, так и на стратегических уровнях. По его словам, военно- политическое руководство КНР будет уделять этому внимание.

«Мы договорились, что такие учения будем теперь регулярно проводить», – ответил Шойгу.

Он также рассказал китайскому коллеге о возможностях Национального центра управления обороной. По словам Шойгу, центр позволяет оперативно принимать решения в круглосуточном режиме: «Когда из одного места нужно управлять межвидовой группировкой, нужны самые современные средства».

«У нас были отдельные операции, когда мы с начальником Генштаба управляли и контролировали ход этих операций с рабочих мест в режиме реального времени. И это не разовый случай, сегодня в армии России это система», – заявил Шойгу, не уточняя, о каких именно операциях идет речь.

С созданием НЦУО у Вооруженных сил РФ появились колоссальные возможности по управлению войсками на отдаленных театрах военный действий, заявил российский министр.

После двусторонней встречи в закрытом режиме главы военных ведомств проверили работу на вспомогательном пункте управления Восточного военного округа, командном пункте 29-й армии ВВО и пункте управления Северного объединенного командования Народно-освободительной армии Китая.

Во вторник на Дальнем Востоке начались крупнейшие военные учения в современной истории России.