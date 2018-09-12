Кустурица захотел построить дом в Сибири

Сербский режиссер Эмир Кустурица в ходе визита в Россию посетил сибирскую баню и решил построить дом на берегу Ангары.

Кустурица прибыл в Иркутск по приглашению российского пианиста Дениса Мацуева, чтобы посетить музыкальный фестиваль «Звезды Байкала».

Музыкант выложил на своей странице в Instagram видео с режиссером, где рассказал, что Кустурице «настолько понравилась наша сибирская баня, что он прыгал (в реку) семь раз».

Публикация от Денис Мацуев (@matsuevdenis) 12 Сен 2018 в 12:06 PDT

«Дело не только в том, что я семь раз купался в Ангаре, но и в том, что я хочу построить здесь дом», – добавил сербский кинематографист.

Также он высоко оценил фестиваль, на который был приглашен Мацуевым, отметив, что смотр собрал «много талантливых людей».

Публикация от Денис Мацуев (@matsuevdenis) 12 Сен 2018 в 12:07 PDT

Эмир Кустурица является сербским кинорежиссером, сценаристом и музыкантом. Он снял такие фильмы, как «Папа в командировке», «Андеграунд», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо».

Является лидером рок-группы The No Smoking Orchestra, с которой он дал концерт в Ялте в августе 2018 года.

Также он ежегодно проводит в Сербии фестиваль русской музыки «Большой».