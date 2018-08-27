Кустурица захотел снова приехать в Крым

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил, что снова готов дать концерт в Крыму через год, сообщили организаторы.

«Эмир Кустурица пообещал, что следующая встреча с крымской публикой состоится через год», – цитирует РИА «Новости» представителя организатора концерта.

По ее словам, помимо самого концерта Кустурица в Крыму посетил ряд достопримечательностей полуострова и пообщался с крымчанами.



Напомним, ранее сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, прибывший в Крым со своей группой The No Smoking Orchestra, чтобы 22 августа дать концерт в Ялте, рассказал, чем ему нравится полуостров.