Кириенко назвал фейками большинство сообщений о нарушениях на выборах

Первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко заявил, что большинство сообщений о нарушениях на выборах 9 сентября не соответствуют действительности, а масштабное наблюдение, организованное на выборах в России, повышает доверие к ним.

«Особенностью этих кампаний стало большое количество фейков на выборах, потому что абсолютное большинство сообщений о нарушениях являются фейками или ложью», – сказал он на проходящем в МГУ им. Ломоносова третьем съезде Российского общества политологов.

По словам Кириенко, количество жалоб в среднем было в три раза меньше, а по Москве – в десять раз меньше. «А еще из этих жалоб большинство оказалось недостоверными», – добавил он, передает ТАСС.

«Интернет начинает активно использоваться как пространство, в котором формируются провокации», – подчеркнул Кириенко. В качестве примера он привел ситуацию во Владимире, где было опубликовано видео о якобы вбросе на участке. «Только те, кто это делали, в одном ошиблись: они вывесили это видео в 07.20, а голосование начиналось в 08.00», – заметил он.

Также он рассказал о видео о вбросе в Хабаровском крае, распространившемся в интернете 9 сентября. На выборах президента оно распространялось как свидетельство о нарушениях в Иркутской области.

Он отметил, что было и «несколько реальных случаев (нарушений), действия крайне жесткие», напомнив об уголовном деле в Бурятии и проверке в Ульяновске о попытке подкупа члена УИК.

Кириенко подчеркнул, что масштабное наблюдение, организованное на выборах в России, повышает доверие к ним. Он напомнил, что на прошедших 9 сентября выборах работали электоральные эксперты из Германии, Франции, Бельгии, Испании, Италии, а президентские выборы в марте 2018 года «поставили рекорд по количеству иностранных наблюдателей». «Такого не было никогда ни в одной стране мира», – подчеркнул Кириенко.

Особое внимание первый замглавы Администрации президента обратил на «увеличивающееся количество российских наблюдателей», напомнив о принятых поправках в законодательство, позволяющих наблюдать на выборах разного уровня представителям федеральной и региональной общественных палат. «Это огромный массив наблюдателей: на президентских выборах эти цифры измерялись 100 тыс., на региональных сейчас – более 30 тыс.», – проинформировал Кириенко.

«Это, конечно, резко повышает доверие (к выборам), очень быстро устраняются все разговоры о нарушениях», – констатировал он.

Кириенко отметил, что средняя явка избирателей на региональных выборах 9 сентября составила почти 40%, что стандартно для кампаний такого уровня. «Выборы в законодательные собрания примерно на 18–20% ниже, чем выборы в Госдуму, это классика», – сказал он.

«Главное, что я хотел бы сказать, говоря о прошедших сейчас выборах, – это то, что удалось сохранить самое главное достижение прошедших президентских выборов – высокий уровень открытости, честности, прозрачности и легитимности», – сказал он.

По словам Кириенко, все участники выборов признают, что кампании «были еще более легитимны, чем все прошедшие региональные выборы».

В России 9 сентября завершился единый день голосования. В 80 регионах прошло более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, единороссы почти во всех регионах завоевали большинство в местных парламентах и провели в губернаторы своих кандидатов. Исключениями оказались несколько регионов, где неплохо выступили КПРФ и ЛДПР.