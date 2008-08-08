Директор Ленинки отреагировал на фото Дапкунайте на библиотечном столе

Негативный опыт проведения светского мероприятия в библиотеке, на котором гости забирались с ногами на столы в обуви, будет учтен, пообещал гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

Дуда отметил, что проведение модного показа итальянского дома Ermanno Scervino в библиотеке было согласовано до того, как он был назначен. «Тем не менее я принимаю полную ответственность за то, что было, есть и будет в Ленинке», – сказал он в интервью «Рен-ТВ».

Он отметил, что учреждение должно оставаться открытым «для всех групп и сообществ, вне зависимости от научного уровня, религиозной принадлежности или политической позиции», и не может пренебрежительно относиться к некоторым сообществам из-за того, что не разделяет их ценности.

В то же время он пообещал учесть «негативный опыт произошедшего» и не проводить в библиотечных залах банкетов и вызывающих фотосессий.

Напомним, общественность была возмущена тем, что в читальном зале библиотеки прошел банкет, а актриса Ингеборга Дапкунайте залезла с ногами на стол.