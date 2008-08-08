Русская культура придавлена каблуком модной туфли

Вакханалия в Российской государственной библиотеке, в Ленинке, на мой взгляд, весьма ярко отражает происходящее в отечественной культуре. Кто не в курсе – было вот что.

7 сентября состоялся показ модного дома Ermanno Scervino. В библиотеке. Ну и, конечно, был фуршет-банкет в одном из читальных залов. Еду разложили на письменных столах, на книжных полках, а некоторые особо продвинутые гости даже залезли с ногами на столы.

Но ведь это все очевидные живые метафоры. Чад кутежа у нас не только в библиотеках. В музеях устраивают модные показы, свадьбы, детские праздники. В Пушкинском сваленные в кучу дрова выдают за произведение современного искусства.

Бутерброды на книжных полках – это как модные режиссеры в театрах. Явление бессмысленное и противоестественное, как и их спектакли, которые опять же выдаются за новое веяние в культуре.

А выпивка на библиотечных столах. «Как вы не понимаете? Ну это же так современно, это разрыв шаблонов, мы так видим, мы даем новое представление об обычных вещах». Вот примерно так же комментируют свои унылые и нелепые фильмы (почти все сняты в стиле «смотрите, я почти Тарковский») моднейшие творцы и толпа прикормленных критиков, когда люди справедливо спрашивают: что это за херь снимается на государственные деньги?

Кстати, РГБ тоже финансируется государством. Но когда это волновало прогрессивную культурную тусовочку?

Ну и актриса Дапкунайте, делающая фото для Instagram, забравшись с ногами на стол, – как вишенка на торте. Дурновкусие в красивой обложке. Разгулявшееся хуторянство. Вполне себе символ ситуации в целом. Модная тусовка, фальшак, выдающий себя за культуру, попирает ногами подлинную русскую культуру с ее тысячелетней литературой, языком и смыслами. С ее трудным путем к людям, с выстраданными через личный опыт образами.

«Слово о полку...», Достоевский, Лесков, Бабель, Толстой, Пушкин, Тургенев, одним словом, все придавлены каблуком модной туфли ради красивого фото.

С нетерпением жду новых модных мероприятий. Например, в Мавзолее или на Мамаевом кургане. Можно устроить перформанс в деревне Петрищево. С плясками на той самой скамье. Не удивлюсь. Они все и на это способны.

P. S. Как-то вспомнилось к месту:

«Выпадая из развалин авторитета, индивидуальный разум делается бродящим. Он ни на чем остановиться не может. Как ковыль-траву, его подхватывает любое внешнее течение, любая модная доктрина. Он радикален во всем потому, что ни с чем не связан. Логическая машинка, которой ничего не жаль, которая работает и взад, и вперед, смотря по случайной позе. О, какое это беспокойное существо – посредственный мозг, освободившийся от авторитета! Он начинает выдумывать свою таблицу умножения, свою веру, свою мораль... Великие книги во всех библиотеках тлеют в пыли, а читаются взасос тощенькие брошюрки да журнальная пасквиль.

Как бы чувствуя свою вечную незначительность, живые бесы требуют равенства, бесы кричат о равенстве... Болтающие языки их верно отражают сболтанное состояние душ. Растрепанная до рубища совесть, страшный упадок чести, веры, поэзии, великодушия – всего, что прежде звали божественным в человеке, – вот конечный результат крушения культуры и вместе с нею культурного разума, культурного авторитета».

Источник: Блог Андрея Медведева