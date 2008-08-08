Русская культура придавлена каблуком модной туфли

Взгляд
10 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:58  |  vz.ru
Разделы

Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
Перейти а раздел…

Левые не сумели воспользоваться на выборах «подарком» единороссов

«Единая Россия» сохранила уровень поддержки избирателей практически во всех регионах страныФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Единороссы почти во всех регионах завоевали большинство в местных парламентах и провели в губернаторы своих кандидатов. Исключениями оказались несколько регионов, где неплохо выступили КПРФ и ЛДПР. Анализ результатов голосования показал, что резонансная тема пенсий особо не помогла оппозиции на прошедших выборах.  Подробности...
Перейти а раздел…

Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
Перейти а раздел…

«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Через 10 лет после мирового кризиса экономикой рулят все те же шарлатаны

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Они приписывают себе заслуги в «ликвидации последствий» Великой рецессии, умалчивая о том, что эта ликвидация привела к беспрецедентному сокращению среднего класса и росту имущественного неравенства. Подробности...

Русская культура придавлена каблуком модной туфли

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Бутерброды на книжных полках – это как модные режиссеры в театрах. Как и их спектакли, которые опять же выдаются за новое веяние в культуре. Кстати, РГБ тоже финансируется государством. Но когда это волновало культурную тусовочку? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Православный мир стоит на грани раскола

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если Папа Римский возводит свои полномочия к апостолу Петру, то патриарх Варфоломей обращается к славе православной империи, которой уже давно нет, и если нам искать ее аналоги в современном мире, то это во всяком случае не Турция. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
    Перейти а раздел…

    Почему Порошенко стал летать эконом-классом?

    Порошенко провоцирует новыми названиями частей ВСУ

    Иосиф Кобзон: Меня можно отправить в могилу, но не вычеркнуть из биографии страны

      Перейти а раздел…

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 8 комментариев

      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
      Подробности...

      Лондон показал подозреваемых в покушении на Скрипалей

      Британская прокуратура наконец «нашла» ответственных за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Утверждается, что это некие Александр Петров и Руслан Боширов
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Средневзвешенный курс доллара приблизился к 70 рублям
          На выборах мэра Москвы обработали 99,87% протоколовЗадержанный ФСБ боевик рассказал о вербовке СБУ исламистов для терактовРоссия указала на некомпетентность британского министраАктер из сериала «Улицы разбитых фонарей» попал в ДТП
          Памфилова отметила деликатность «Единой России»Названы регионы с самыми высокими и низкими зарплатамиВ Германии еще один немец погиб из-за конфликта с мигрантамиТрамп напугал Пентагон твитом
          Стала известна причина нарушения сроков строительства атомного ледокола «Арктика»В Крыму отреагировали на условие Киева для возобновления подачи водыВ России прекратят продавать поваренную сольПентагон прокомментировал обвинения в использовании фосфорных бомб

          Главная тема


          «Ночь выборов» вызвала рекордный интерес

          американские сми


          США допустили возможность удара по российским силам в Сирии

          «единство православия»


          РПЦ пригрозила Константинополю крайне жестким ответом

          Президент Украины


          Порошенко заявил о «перехвате» данных российских военных спутников

          «Время действовать»


          Российские звезды пришли на Единый день голосования

          Северо-Крымский канал


          Киев выдвинул условие возвращения воды Крыму

          лучший бомбардир


          Российской звезде ЧМ-2018 грозит многолетняя дисквалификация

          как на майдане


          Белорусские болельщики подхватили украинскую кричалку про «москалей»

          «российская угроза»


          Британские СМИ назвали «маршрут вторжения России в Европу»

          дело скрипалей


          Игорь Мальцев: Наглость против позорища. Кто кого сборет?

          Дело феминистки калугиной


          Ирина Алкснис: В данный момент наше государство ломает вековые стереотипы

          «результативная магия»


          Андрей Бабицкий: Оснований зубоскалить из-за банальностей коуча Тони Робинсона не так уж много

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к решению руководства СССР о вводе войск в Чехословакию?


          Андрей Медведев

          Русская культура придавлена каблуком модной туфли

          Андрей Медведев
          Политический обозреватель
          		10 сентября 2018, 12:32

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Вакханалия в Российской государственной библиотеке, в Ленинке, на мой взгляд, весьма ярко отражает происходящее в отечественной культуре. Кто не в курсе – было вот что.

          7 сентября состоялся показ модного дома Ermanno Scervino. В библиотеке. Ну и, конечно, был фуршет-банкет в одном из читальных залов. Еду разложили на письменных столах, на книжных полках, а некоторые особо продвинутые гости даже залезли с ногами на столы.

          Но ведь это все очевидные живые метафоры. Чад кутежа у нас не только в библиотеках. В музеях устраивают модные показы, свадьбы, детские праздники. В Пушкинском сваленные в кучу дрова выдают за произведение современного искусства.

          Бутерброды на книжных полках – это как модные режиссеры в театрах. Явление бессмысленное и противоестественное, как и их спектакли, которые опять же выдаются за новое веяние в культуре.

          А выпивка на библиотечных столах. «Как вы не понимаете? Ну это же так современно, это разрыв шаблонов, мы так видим, мы даем новое представление об обычных вещах». Вот примерно так же комментируют свои унылые и нелепые фильмы (почти все сняты в стиле «смотрите, я почти Тарковский») моднейшие творцы и толпа прикормленных критиков, когда люди справедливо спрашивают: что это за херь снимается на государственные деньги?

          Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

          Кстати, РГБ тоже финансируется государством. Но когда это волновало прогрессивную культурную тусовочку?

          Ну и актриса Дапкунайте, делающая фото для Instagram, забравшись с ногами на стол, – как вишенка на торте. Дурновкусие в красивой обложке. Разгулявшееся хуторянство. Вполне себе символ ситуации в целом. Модная тусовка, фальшак, выдающий себя за культуру, попирает ногами подлинную русскую культуру с ее тысячелетней литературой, языком и смыслами. С ее трудным путем к людям, с выстраданными через личный опыт образами.

          «Слово о полку...», Достоевский, Лесков, Бабель, Толстой, Пушкин, Тургенев, одним словом, все придавлены каблуком модной туфли ради красивого фото.

          С нетерпением жду новых модных мероприятий. Например, в Мавзолее или на Мамаевом кургане. Можно устроить перформанс в деревне Петрищево. С плясками на той самой скамье. Не удивлюсь. Они все и на это способны.

          P. S. Как-то вспомнилось к месту:

          «Выпадая из развалин авторитета, индивидуальный разум делается бродящим. Он ни на чем остановиться не может. Как ковыль-траву, его подхватывает любое внешнее течение, любая модная доктрина. Он радикален во всем потому, что ни с чем не связан. Логическая машинка, которой ничего не жаль, которая работает и взад, и вперед, смотря по случайной позе. О, какое это беспокойное существо посредственный мозг, освободившийся от авторитета! Он начинает выдумывать свою таблицу умножения, свою веру, свою мораль... Великие книги во всех библиотеках тлеют в пыли, а читаются взасос тощенькие брошюрки да журнальная пасквиль.

          Как бы чувствуя свою вечную незначительность, живые бесы требуют равенства, бесы кричат о равенстве... Болтающие языки их верно отражают сболтанное состояние душ. Растрепанная до рубища совесть, страшный упадок чести, веры, поэзии, великодушия всего, что прежде звали божественным в человеке, вот конечный результат крушения культуры и вместе с нею культурного разума, культурного авторитета».

          Источник: Блог Андрея Медведева


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Через 10 лет после мирового кризиса экономикой рулят все те же шарлатаны

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Они приписывают себе заслуги в «ликвидации последствий» Великой рецессии, умалчивая о том, что эта ликвидация привела к беспрецедентному сокращению среднего класса и росту имущественного неравенства. Подробности...

          Православный мир стоит на грани раскола

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          Если Папа Римский возводит свои полномочия к апостолу Петру, то патриарх Варфоломей обращается к славе православной империи, которой уже давно нет, и если нам искать ее аналоги в современном мире, то это во всяком случае не Турция. Подробности...
          Обсуждение: 18 комментариев

          Опасный шаг Константинопольского патриарха

          Антон Любич, экономист
          Условием автокефалии всегда было соборное единомыслие. Сейчас, на фоне накопившихся разногласий, это может спровоцировать полномасштабный церковный раскол во всей полноте Вселенского православия. Подробности...
          Обсуждение: 63 комментария

          Зачем серость обучает и дипломирует серость

          Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          Не такая уж беда, когда дипломы получают дурно говорящие на иностранных языках переводчики, а не бездарные нейрохирурги, например. Но если вы думаете, что с нейрохирургами такое вряд ли возможно, вы ошибаетесь: всё к тому идет. Подробности...
          Обсуждение: 59 комментариев

          Почему народ не тот

          Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
          Концепций нравственного и патриотического воспитания россиян порождено столько, что складывается впечатление, будто мы имеем дело не с «великим народом-богоносцем», а с австралийской бандой каторжников. Подробности...
          Обсуждение: 30 комментариев

          Многоходовка «скрипалиного балета» еще только разыгрывается

          Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
          Фактически, по мнению госпожи Мэй, сотрудники ГРУ – законченные идиоты и дилетанты и ничему вообще не учились... Еще более глупо смотрятся «предполагаемые» разработчики операции. Подробности...
          Обсуждение: 28 комментариев

          Военные относились к Хрущеву с презрением

          Борис Ковалев , ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук, профессор
          Хрущев был для меня не «первым секретарем ЦК КПСС», а героем анекдотов, где присутствовали кукуруза, «кузькина мать» и пресловутый ботинок. Но на моих родственниках Никита Сергеевич успел отыграться по полной. Подробности...
          Обсуждение: 55 комментариев

          «Дело феминистки Калугиной» – признак тектонических изменений, переживаемых Россией

          Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
          Российское государство активно вторгается в сферы общественной и личной жизни, которыми ранее вообще не интересовалось. И вторжение это носит не формальный, а реальный характер. Оно буквально ломает вековые стереотипы. Подробности...
          Обсуждение: 47 комментариев

          Всё было сделано так, чтобы вновь ткнуть пальцем в Россию

          Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
          Фотографии явно появились не вчера. И следовало бы сразу передать их Следственному Комитету России по дипломатическим каналам. Тогда российская сторона могла бы подтвердить или опровергнуть хотя бы гражданство этих людей. Но нет! Подробности...
          Обсуждение: 66 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............