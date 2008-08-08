Ведерников победил на губернаторских выборах в Псковской области

Взгляд
10 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 05:21  |  vz.ru
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Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
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Эрдоган сказал решающее слово по поводу наступления на Идлиб

В Тегеране прошел уже третий саммит президентов России, Ирана и ТурцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Тегеранская встреча в верхах стала уже третьим совещанием «большой ближневосточной тройки» в составе России, Турции и Ирана. Обсуждали сирийское урегулирование и в первую очередь провинцию Идлиб, которую уже бомбит Россия и которую готовится взять под контроль Асад. Судя по всему, Путин, Роухани и Эрдоган смогли найти компромисс. В чем именно он заключается? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Опасный шаг Константинопольского патриарха

Антон Любич, экономист
Условием автокефалии всегда было соборное единомыслие. Сейчас, на фоне накопившихся разногласий, это может спровоцировать полномасштабный церковный раскол во всей полноте Вселенского православия. Подробности...
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Зачем серость обучает и дипломирует серость

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Не такая уж беда, когда дипломы получают дурно говорящие на иностранных языках переводчики, а не бездарные нейрохирурги, например. Но если вы думаете, что с нейрохирургами такое вряд ли возможно, вы ошибаетесь: всё к тому идет. Подробности...
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Почему народ не тот

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Концепций нравственного и патриотического воспитания россиян порождено столько, что складывается впечатление, будто мы имеем дело не с «великим народом-богоносцем», а с австралийской бандой каторжников. Подробности...
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    Российские политики и звезды обсуждают итоги Единого дня голосования

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      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
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      Лондон показал подозреваемых в покушении на Скрипалей

      Британская прокуратура наконец «нашла» ответственных за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Утверждается, что это некие Александр Петров и Руслан Боширов
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      Опубликованы фотографии элементов первой советской баллистической ракеты

      Опубликован уникальный исторический фотоальбом о создании первой советской дальнобойной баллистической ракеты. Р-1 была создана в Советском Союзе по образцу ракеты A4 («Фау-2») немецкого конструктора Вернера фон Брауна
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      Обсуждение: 4 комментария
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Ведерников победил на губернаторских выборах в Псковской области

             10 сентября 2018, 04:06
          Фото: kremlin.ru
          Текст: Антон Антонов

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          В Псковской области победу на выборах главы региона одержал врио губернатора Михаил Ведерников («Единая Россия»), сообщила пресс-служба облизбиркома.

          Обработано 100% протоколов. Ведерников получил 70,68% голосов избирателей, передает ТАСС.

          Второе место досталось кандидату от КПРФ Аркадию Мурылеву (13,83%), третье – Антону Минакову от ЛДПР (5,39%).

          За Сергея Кулакова из Партии пенсионеров проголосовали 3,95%, за Игоря Романова из Партии роста – 2,71%.

          Напомним, в Единый день голосования в 80 регионах России прошло более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек. Единороссы почти во всех регионах завоевали большинство в местных парламентах и провели в губернаторы своих кандидатов.


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