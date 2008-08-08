Ведерников победил на губернаторских выборах в Псковской области

В Псковской области победу на выборах главы региона одержал врио губернатора Михаил Ведерников («Единая Россия»), сообщила пресс-служба облизбиркома.

Обработано 100% протоколов. Ведерников получил 70,68% голосов избирателей, передает ТАСС.

Второе место досталось кандидату от КПРФ Аркадию Мурылеву (13,83%), третье – Антону Минакову от ЛДПР (5,39%).

За Сергея Кулакова из Партии пенсионеров проголосовали 3,95%, за Игоря Романова из Партии роста – 2,71%.

Напомним, в Единый день голосования в 80 регионах России прошло более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек. Единороссы почти во всех регионах завоевали большинство в местных парламентах и провели в губернаторы своих кандидатов.