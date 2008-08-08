Взрыв прогремел на российском оборонном заводе, есть жертвы

В результате взрыва на заводе им. Свердлова в Дзержинске в Нижегородской области погибли два человека, еще три получили травмы, сообщил представитель экстренных служб региона.

«Информация пока такая: двое погибших, трое пострадавших. Сведения уточняются», – сказал он, передает РИА «Новости».

Между тем ТАСС сообщает, что жертвами взрыва стали три человека, пострадали двое, еще трое пропали без вести.

После взрыва в цехе по производству аммонала возник пожар на площади 100 квадратных метров. Идет тушение.

Завод им. Свердлова – один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Помимо прочего, выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.