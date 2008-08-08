Британские и французские корабли сопроводили российское судно связи в Ла-Манше

Минный тральщик HMS Hurworth британских ВМС сопроводил через пролив Ла-Манш судно связи ВМФ «Юрий Иванов».

Британский корабль заметил российское судно, когда оно проходило через «зону интересов» Великобритании, говорится в сообщении на сайте королевских ВМС.

Сопровождать «Юрия Иванова» тральщику помогали вертолеты Wildcat из 815-й военно-морской авиационной эскадрильи и другие подразделения НАТО, включая французский корабль Thetis.

Неделю назад ВМС Великобритании «проводили» российский фрегат «Адмирал Макаров» через Ла-Манш, отправив к нему минный тральщик HMS Hurworth и военный вертолет Wildcat.