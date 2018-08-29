Европейцы высказались за отмену сезонного перевода часов

Отмену перехода на зимнее и летнее время поддержали 80% участников проведенного Еврокомиссией опроса.

В опросе участвовали 4,6 млн человек, около 3 млн из них – жители Германии, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Большинство сторонников отмены перевода стрелок считают, что нужно оставить летнее время.

Европейская комиссия проводила опрос о необходимости отмены перевода стрелок с 5 июля по 16 августа на специальном сайте. Это сделано по просьбе Европарламента дать оценку директиве об отмене перехода на летнее время, предложенную в феврале чешским парламентарием Павлом Свободой.

Он заявил, что последние исследования опровергли предположения о существенной экономии энергии в результате перевода часов дважды в год. Также, по его словам, это несет риск для здоровья людей и животных.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, как ожидается, 12 сентября объявит о законодательной инициативе по отмене перевода стрелок.

Напомним, в июне 2011 года по указу Дмитрия Медведева Россия отменила перевод стрелок, оставшись в «летнем времени». В октябре 2014 года Россия перешла на постоянное «зимнее время». Москва и большая часть центральной России оказалась в третьей временной зоне. Позже некоторые регионы добились права одномоментно перевести время на час вперед.

ЕС задумался об отмене перехода на летнее время в октябре 2017 года. В январе 2018 года Финляндия попросила Евросоюз отказаться от летнего времени.